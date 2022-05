Anche la Rocca aderisce a #senzaospedalesimuore

ALBENGA. 1 MAG. Il camminatore solitario Filippo La Rocca ha inviato ai suoi fan una foto con la quale intende aderire alla iniziativa di protesta #senzaprontosoccorsosimuore intrapresa da migliaia di cittadini del comprensorio ingauno che invitano il presidente della Regione Liguria Toti a far funzionare nuovamente a pieno ritmo l’ Ospedale di Albenga. La Rocca ieri è partito da Colombiera Molicciara ed ha attraversato Castelnuovo Magra, Luni, Massa, Marina di Pietrasanta giungendo al Lido di Camaiore (in provincia di Lucca) da cui è partito questa mattina per cercare di raggiungere Viareggio. “ Ho inviato la foto ai miei sostenitori – ci ha spiegato La Rocca- tramite la pagina FB perchè so che in questi giorni la protesta per il ripristino completo dell’ Ospedale di Albenga è in pieno svolgimento. Se non fossi stato impegnato in questa impresa, che mi porterà a Roma, sarei stato proprio in prima fila a protestare contro la politica miope del governatore Toti”. La Rocca dunque continua la sua battaglia e l’impegno nel difendere i diritti dei bambini colpiti da malattie rare, degli emarginati, dei disabili e dei diseredati, ma ha anche ben presente la volontà degli abitanti del comprensorio ingauno nel rivendicare il diritto alla salute che è sancito dalla Costituzione stessa. La Rocca ogni giorno suddivide il lungo percorso da Albenga a Roma in tappe dai 15 ai 25 km, a seconda delle difficoltà incontrate (salite, vento, pioggia, stanchezza etc.). Si tratta di una impresa di rilievo in quanto Filippo presenta una invalidità del 77% causata da infarto e successiva emiparesi che gli causa forti problemi di deambulazione. A Roma La Rocca andrà, così come fece due anni or sono, per perorare la causa dei diritti dei disabili e degli ultimi: Il progetto della camminata Albenga- Roma è legato al grande sogno di Filippo: riuscire a fondare una cooperativa multiservizi per dare sostegno alle famiglie dei bambini che sono colpiti da malattie rare. Una cooperativa che possa offrire anche lavoro a chi merita una seconda chance agli emarginati, ex-detenuti, ex-alcolisti ed ex tossicodipendenti”. L’impresa di Filippo ha lo scopo anche di aiutare una famiglia albenganese il cui figlio (Mattia, 5 anni) è affetto da una grave malattia rara. Noi vi terremo informati sui progressi dell’impresa, tuttavia, per chi volesse seguire in diretta Filippo è possibile farlo andando sulla pagina FB Albenga-Roma a piedi-Un passo per la libertà dove La Rocca tiene aggiornati, con vari filmati giornalieri, i suoi fan. Infine per chi volesse aiutarlo, anche economicamente, può mettersi direttamente in contatto con Filippo al numero di cellulare 3667420361.

CLAUDIO ALMANZI