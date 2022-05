Bingo a Principe, ecuadoriano rompe vetri e ruba su 4 auto: arrestato

L’altra notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato per furto aggravato su auto, porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere, un 25enne ecuadoriano con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Il giovane sudamericano è stato sorpreso in flagranza di reato in via Pagano Doria, a Principe, in prossimità di una nota sala gioco (Bingo) dopo avere danneggiato i finestrini di 4 auto regolarmente parcheggiate rubando dall’interno vari oggetti.

Dopo essere stato identificato e perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nonché della refurtiva appena rubata.