Anche in Liguria la Caccia ai Tesori Arancioni. Il 2 ottobre il touring club italiano alla ricerca delle eccellenze del territorio.

Anche in Liguria la Caccia ai Tesori Arancioni, domenica.

In Liguria, tra gli eventi, caccia enogastronomica in diversi comuni e caccia storica a Dolceacqua (IM)

Domenica 2 ottobre torna la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano, dopo il successo dell’edizione 2021 che ha visto oltre 15.000 partecipanti:

l’iniziativa che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra attraverso dei percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione e accompagnano i partecipanti – indizio dopo indizio – sulle tracce di storie, persone, monumenti e piccole curiosità custodite nei luoghi meno noti del nostro Paese.

Attraverso un percorso in 6 tappe i partecipanti potranno scoprire la più profonda e autentica identità della comunità e del suo territorio.

Non solo luoghi, i tesori da scovare saranno personaggi del passato, mestieri antichi, tradizioni e sapori delle tipicità enogastronomiche, in un viaggio ispirato dai valori che da sempre contraddistinguono il Touring Club Italiano:

riscoprire e valorizzare un’Italia nascosta intrisa di un patrimonio inestimabile da tutelare, promuovere e del quale prendersi cura.

In Liguria

E’ possibile partecipare a Castelnuovo Magra (SP) dove c’è un programma ricco di eventi collaterali tra cui la mostra di Berengo Gardin e trekking tra i vigneti,

Dolceacqua (IM), con una caccia legata ai personaggi storici del borgo Sassello (SV), Seborga (IM), Toirano (SV) e Vallebona (IM) dove c’è una speciale caccia enogastronomica.

Risolti tutti i quesiti, ai partecipanti verrà offerto un dono del territorio. L’evento è aperto a tutti, fino a esaurimento posti.

Per partecipare basta scegliere il borgo e iscriversi con la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it.

Una gara aperta a tutti, adulti e bambini, per scoprire la bellezza, spesso inaspettata, dei luoghi meno noti del nostro Paese, in particolare della Liguria, per lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo delle comunità locali e per aiutare il Touring Club Italiano a mantenere vivo e attrattivo l’entroterra della nostra Penisola.

Partecipando si sostiene il Touring Club Italiano, che da oltre 125 anni si prende cura dell’Italia come bene comune, anche tutelando e valorizzando le bellezze del nostro Paese e, attraverso l’iniziativa Bandiere Arancioni, dedica ai piccoli centri dell’entroterra un’attenzione speciale.

#tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni Per maggiori informazioni http://www.tesori.bandierearancioni.it