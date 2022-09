A Pontedecimo il concerto di Ben & Daemah. l’1 ottobre in piazza nell’ambito del festival “Jazzando inGenova”.

A Pontedecimo il concerto di Ben & Daemah, domani.

La terza settimana di concerti gratuiti promossi da Gezmataz e Assoartisti Confesercenti nell’ambito di “Jazzando inGenova” si conclude sabato 1º ottobre alle 18, in piazza Pontedecimo, con Ben & Daemah, band composta da cinque giovanissimi ragazzi genovesi cresciuti suonando insieme, fin da piccoli, in contesti del centro storico come la Vico Papa Gang e i workshop del Festival Gezmataz.

L’idea nasce dal cantante Ben dello Strologo, in arte “Ben”, e dal tastierista Filippo di Marco, in arte “Daemah”, che, avendo già un progetto insieme, decidono di portare in acustico i pezzi da loro composti riarrangiandoli insieme al resto del gruppo, completato da Manuel Fadda alla batteria, Francesco Tarozzi al basso elettrico e Giovanni Pittaluga alla chitarra elettrica.

Le idee e le influenze dei ragazzi si uniscono nel creare arrangiamenti nuovi e moderni dei pezzi rap di Ben e Deamah, con influenze jazz, jazzy-funk e raggae-bop.

Brani che verranno eseguiti con l’idea di sperimentare generi nuovi e di dialogare sul palco tramite la musica e gli strumenti, l’utilizzo del synth e dei nuovi suoni che le workstation audio digitali contemporanee mettono a disposizione.

In caso di allerta meteo l’evento sarà annullato e rimandato a data da destinarsi.

“Jazzando InGenova” è una rassegna promossa dall’Associazione Gezmataz in collaborazione con Assoartisti Confesercenti ed il contributo di Comune di Genova e Ministero della Cultura – Dipartimento Spettacolo.