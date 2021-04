Domani, lunedì 12 aprile, con la ripartenza della didattica in presenza delle scuole secondarie superiori, sarà riattivato il servizio di AMT dedicato al trasporto scolastico.

Di seguito le variazioni al servizio provinciale che entreranno in vigore domani.

• Tigullio Centrale

Le corse della linea 11 Chiavari – Santo Stefano d’Aveto, sia di linea che riservate agli studenti, effettueranno il percorso regolare con transito via Borzonasca – Passo della Forcella (non transiteranno quindi dalla Val Fontanabuona).

• Valle Scrivia

Saranno istituite tre coppie di corse riservate agli studenti sul collegamento autostradale (A7) tra Ronco Scrivia e Borgo Fornari. Di seguito vengono riportate le nuove corse:

• da Borgo Fornari per Ronco Scrivia alle ore 8.55, 13.25, 14.15;

• da Ronco Scrivia per Borgo Fornari alle ore 9.20, 13.50, 14.40.

Inoltre, da domani partiranno altre due modifiche al servizio: la prima corsa da Borgo Fornari per Ronco Scrivia sarà anticipata alle 6.55 (arrivo alle 7.16) e la prima corsa da Ronco Scrivia per Borgo Fornari sarà anticipata alle 7.20 (arrivo alle 7.41).

Ricordiamo che il dettaglio delle corse e le modalità del servizio scolastico sono consultabili sul sito AMT nella sezione Rete e Orari/Linee bus provinciali/Servizio scuole provinciale:

https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali/servizio-scuole-provinciale/

Gli orari del servizio provinciale sono consultabile anche dalla APP AMT, accedendo da Orari/Provinciale.

Si informa, inoltre, che da domani, nel Golfo Paradiso, sarà istituita una nuova corsa della linea 75 Rapallo – Recco – Genova nei giorni feriali, con partenza alle ore 5.00. ABov