Domani alle 10 in via Linneo a Begato comincerà l’operazione di rimozione dei veicoli abbandonati nel quartiere popolare di Genova.

Si tratta di più di 20 carcasse d’auto prevalentemente concentrate in quella strada, ma anche in via Brocchi e via Ravel.

All’operazione organizzata da Amiu, che provvederà alla bonifica e alla rimozione degli ingombranti in zona, saranno presenti gli assessori comunali alla Sicurezza Stefano Garassino e all’Ambiente Matteo Campora.