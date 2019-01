“C’è neve e c’é freddo. Siamo a zero. Il custode non mi sente, il cancello è chiuso. Al telefono del canile non risponde nessuno. Sono stato obbligato a entrare. Se ho commesso un reato ne rispondo, se non l’ho commesso ho fatto bene. La situazione per i cani è drammatica”.

Comincia così una delle dirette video, in difesa degli amici dell’uomo, ripresa e pubblicata ieri sera su fb dal capogruppo comunale Alberto Campanella (FdI) che dopo la seduta sul bilancio a Tursi ieri sera è salito fino al canile di Monte Contessa.

Il capogruppo consiliare poi ha chiamato la Polizia, tempestivamente intervenuta, spiegando i fatti sul social network attraverso altre dirette video.