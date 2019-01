Chiavari, tre 20enni usciti miracolosamente da auto ribaltata in A12: una giovane ferita

La notte scorsa un’auto con tre giovani a bordo si è ribaltata sull’autostrada A12, fra Rapallo e Chiavari, nella galleria Campodonico che si trova un paio di chilometri prima dell’uscita del casello chiavarese.

Il veicolo, che viaggiava in direzione La Spezia, si è ribaltato continuando la sua corsa per una sessantina di metri sull’asfalto. Non risultano altre auto coinvolte.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polstrada, Vigili del fuoco di Rapallo e Chiavari, sanitari del 118.

I ventenni (lievemente feriti) sono riusciti miracolosamente a uscire da soli dall’abitacolo, completamente accartocciato.

Una giovane è rimasta ferita in modo più grave ed è stata trasportata al San Martino, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

Ancora da accertare le cause del ribaltamento del veicolo, avvenuto intorno alle 4 di oggi.