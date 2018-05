Alto di gamma nella Nautica, al via il Versilia Yachting Rendez-Vous

Taglio del nastro speciale, questa mattina, a Viareggio per la seconda edizione di Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento dedicato alla nautica dell’alto di gamma, in scena da oggi e fino a domenica 13 maggio.

A rendere unica la cerimonia di inaugurazione la banda musicale della Marina Militare di stanza a La Spezia, uno dei più antichi complessi italiani, attiva dal 1870 e diretta dal capitano di fregata Antonio Barbagallo.

Presenti all’inaugurazione, che si è svolta in piazza dei Palombari all’interno della darsena Italia, anche il vice ministro dei trasporti e delle infrastrutture Riccardo Nencini, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, il vicesindaco Valter Alberici, il presidente di nautica italiana Lamberto Tacoli e l’amministratore delegato di Fiera Milano Fabrizio Curci.

In uno specchio d’acqua di quasi 50 mila metri quadrati, lungo le darsene Italia e Europa, sono ormeggiate un centinaio di superbe imbarcazioni pronte ad animare una grande festa nel cuore del distretto nautico toscano, viva e operativa fabbrica a cielo aperto.

In scena 170 espositori tra cui il meglio dei produttori di yacht e mega yacht della cantieristica Made in Italy e l’eccellenza delle aziende produttrici di accessori e componentistica per grandi imbarcazioni.

Parte integrante della seconda edizione del Versilia Yachting Rendez-vous sono soprattutto gli eventi, programmati sia all’interno che all’esterno della manifestazione, che hanno l’obiettivo di contaminare il territorio. Questa edizione, infatti, ha un unico filo conduttore che celebra il connubio tra Nautica, Arte, Design, Fashion e Food.

Si comincia oggi, giovedì 10 maggio, con un party esclusivo riservato agli espositori che si svolgerà presso il club house dell’Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi.

Venerdì 11 maggio sarà la serata dell’happy hour firmato VYR: lungo le darsene e nelle vie limitrofe di Viareggio – tra cui la celebre via Coppino – espositori, visitatori e residenti saranno coinvolti in una festa a cielo aperto, animata dal djset a cura di Radio Monte Carlo. Infine sabato 12 maggio sarà la giornata dedicata all’Arte. In collaborazione con il Comune di Pietrasanta si darà vita ad un percorso artistico, culturale e conviviale nella magnifica cornice della Versilia.

Il Versilia Yachting Rendez-vous, ideato e voluto da Nautica Italiana, è una manifestazione organizzata da Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, con il sostegno e il supporto di Regione Toscana e Comune di Viareggio, con l’intento di coinvolgere tutto il comparto e le associazioni di settore nazionali ed internazionali.