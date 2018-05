Arbitri A: Chiffi per il Genoa, Gavillucci per la Samp

La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha comunicato le designazioni per la 37a giornata di campionato.

L’incontro tra Genoa e Benevento allo stadio Vigorito, sabato con inizio alle 18, è stato affidato alla direzione dell’arbitro Daniele Chiffi (esordio in Serie A Tim l’11 maggio 2014), esponente della sezione Aia di Padova. C’è un precedente in qualità di arbitro con il Grifone in Serie A Tim (in casa del Torino il 28 ottobre 2015). Cinque nella veste di direttore di gara con il Benevento (tre in Lega Pro, due in Serie B). L’incarico di assistenti è stato assegnato a Michele Lombardi e Alessandro Cipressa, affiliati ai distretti arbitrali di Brescia e Lecce. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Lorenzo Illuzzi, tesserato nella sezione Aia di Molfetta. Per la video assistenza arbitrale il ruolo è stato conferito a Fabio Maresca, in rappresentanza della sezione Aia di Napoli. Con la collaborazione come avar di Pasquale De Meo, appartenente alla sezione Aia di Foggia.

È Claudio Gavillucci di Latina l’arbitro designato a dirigere Sampdoria-Napoli, gara in programma domenica 13 maggio 2018 al “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 37.a giornata della Serie A TIM 2017/18. Ad affiancare il fischietto laziale ci penseranno gli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Alfonso Marrazzo di Roma 1; quarto ufficiale sarà Antonio Giua di Olbia; l’arbitro deputato al VAR sarà Davide Massa di Imperia, l’assistente sarà Stefano Alassio di Imperia.