All’Acquario di Genova “Alieni di natura”, 14-15 maggio

Sabato 14 e domenica 15 maggio, le famiglie in visita all’Acquario di Genova potranno partecipare ai minitour guidati “Alieni di natura”, per scoprire chi sono le specie aliene e conoscere le conseguenze della loro introduzione in ambienti diversi da quelli di origine.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Acquario in occasione dei Kidpass Days, il grande evento dedicato alle famiglie, pensato per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia. Una maratona di eventi online e in presenza organizzati in simultanea, in collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni da nord a sud con lo scopo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino.

Le visite “alieni di natura”, comprese nel prezzo del biglietto di ingresso e della durata di circa 40’, si svolgono sabato 14 e domenica 15 con partenza alle ore 16.00 e alle ore 17.00 per un massimo di 20 partecipanti a gruppo. L’appuntamento con l’esperto è in Nave Blu presso la vasca della laguna tropicale.

Nel corso degli approfondimenti verranno presentate alcune specie, tra cui la tartaruga palustre Emys orbicularis ingauna, endemica della piana di Albenga e minacciata a causa della scomparsa del suo habitat naturale e dell’introduzione in natura di esemplari di tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta) e oggetto di un progetto di conservazione e reinserimento in natura in cui l’Acquario di Genova è impegnato da oltre 20 anni; il pesce scorpione (Pterois volitans) di origine tropicale e avvistato sempre più spesso anche nel nostro Mar Mediterraneo dove è arrivato tramite il canale di Suez. Verrà inoltre presentato il gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes) originario dell’area dell’Appennino nord-occidentale di Emilia-Romagna e Liguria, e protagonista del progetto di conservazione LIFE CLAW in cui l’Acquario di Genova è coinvolto.

Il gambero di fiume italiano è una specie autoctona, la cui sopravvivenza è gravemente compromessa a causa di diverse minacce principalmente legate alla crescente antropizzazione degli ecosistemi acquatici e all’introduzione di specie alloctone (non native) invasive. In particolare, i gamberi alloctoni invasivi costituiscono una forte minaccia in quanto portatori asintomatici della peste di gambero, una malattia responsabile della rapida estinzione delle popolazioni native.

A causa di questi fattori, nel corso degli ultimi 50 anni, le popolazioni di gambero di fiume autoctono hanno subito un forte e diffuso declino in tutta Europa e attualmente, in Italia, la loro presenza è principalmente limitata a piccoli corsi d’acqua in cui i gamberi alloctoni invasivi non si sono ancora espansi e l’antropizzazione dell’habitat è limitata o assente.

Il progetto LIFE CLAW, sostenuto dall’Unione Europea attraverso lo strumento finanziario LIFE e coordinato dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, ha l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle popolazioni di gambero di fiume italiano nell’area dell’Appennino nord-occidentale di Emilia-Romagna e Liguria, attraverso un programma a lungo termine che coinvolge diversi partner in entrambe le regioni.

I partner del progetto che affiancano il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano sono: l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, il Parco Naturale Regionale dell’Antola, il Consorzio di Bonifica di Piacenza, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Pavia, Acquario di Genova-Costa Edutainment, il Comune di Ottone e il Comune di Fontanigorda.

Le attività svolte in Acquario sono l’occasione per celebrare i trent’anni del programma LIFE, lanciato nel 1992 dall’Unione Europea. LIFE è il principale strumento finanziario dell’Unione europea dedicato alla tutela dell’ambiente, alla conservazione della natura e all’azione per il clima, a sostegno di progetti di varie dimensioni, che si propongono di dimostrare la fattibilità tecnica ed economica di efficaci soluzioni (tecniche, metodi ed approcci) a differenti e complessi problemi ambientali e del clima nonché dirette a garantire la conservazione e la protezione della biodiversità.

In occasione del 21 maggio, giorno in cui ricorre l’anniversario del programma LIFE, Acquario di Genova organizza una speciale animazione dedicata agli squali e al progetto di conservazione Life ELIFE di cui l’Acquario è partner.

Un biologo esperto coinvolgerà i bambini con un gioco a quiz, mettendoli alla prova su alcuni aspetti specifici legati alla biologia degli squali. Ad ogni partecipante verrà poi consegnato un opuscolo e il poster del progetto. Appuntamento presso area Spongebob tra le ore 11-13 e 14-16.