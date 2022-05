Marina di Varazze, weekend ancora all’insegna della vela

Weekend di metà Maggio ancora all’insegna della vela per Marina di Varazze con la Lega Navale.

Weekend 14-15 Maggio ‘VELEGGIATA DEL CUORE IN RICORDO DI STEFANO RIGHI’

Una giornata all’insegna dell’amicizia e dell’amore per il mare. Domenica 15 maggio si terrà la veleggiata Varazze-Celle- Varazze in memoria di Stefano Righi, una figura che molto ha significato per la Lega Navale sezione di Varazze e non solo.

L’appuntamento è per le ore 9,30 in Marina presso la sede della Lega Navale Italiana, con rientro e premiazione prevista per le ore 16,30. Seguirà l’inaugurazione dei due defibrillatori donati dai famigliari di Stefano Righi, e il buffet per i partecipanti ed invitati presso il Life Varazze – Food & Drink Restaurant. La Gioielleria Salvemini di Varazze, sarà uno sponsor della manifestazione: donerà gadget ai partecipanti e sorteggerà tra loro un prezioso monile, il bracciale “Il Cuore di Varazze”, appositamente realizzato per chi ama la città di Varazze e la vive tutto l’anno e per i tanti visitatori che la vivono d’estate, nei weekend e nelle feste comandate.

Maggiori dettagli al seguente link:

https://bit.ly/3N56YQg e sul sito www.leganavaleitalianavarazze.it

Weekend 21-22 Maggio

Torneranno i mercatini in banchina dedicati all’artigianato di qualità per l’intero weekend, dalle 8 di mattina fino alle 20.

In programma poi attività di Pet Therapy su cui verranno forniti maggiori dettagli a breve.

Weekend 28-29 Maggio

Venerdì 27 maggio partirà la regata “Rotta su Pisa” – tappa di avvicinamento alla “151 Miglia -Trofeo Cetilar 2022” che inizierà il 2 giugno- organizzata dal Varazze Club Nautico e lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, in collaborazione con il Club Nautico Celle e lo Yacht Club Livorno.

Per informazioni, modulistica e bando: www.varazzeclubnautico.it