Alla Fiumara arriva l’anteprima di Le Ragazze di Wall Street

Il 6 novembre alle 20:30 Business is Business, anteprima del film diretto da Lorene Scafaria che vede la grande Jennifer Lopez come protagonista e co-produttrice

Il Circuito offre un’esperienza unica: per tutti gli spettatori presenti in omaggio la goody bag di L’Oréal e un esclusivo aperitivo di benvenuto.

Continuano le anteprime nel Circuito UCI Cinemas. Il 6 novembre alle 20:30 in 20 multisale UCI arriva Le Ragazze di Wall Street – Business is Business, il film ispirato alla storia vera raccontata dalla giornalista Jessica Presler in un celebre articolo per il New York Magazine, quella di un gruppo di spogliarelliste che hanno reagito alla crisi economica del 2008 ideando una truffa ai danni di ricchi banchieri di Wall Street. In tutti le multisale che parteciperanno all’anteprima gli spettatori riceveranno in omaggio la goody bag di L’Oréal e un esclusivo aperitivo di benvenuto. Un’occasione unica per ammirare in anteprima la straordinaria perfomance di J.Lo insieme alle amiche.

La regista e sceneggiatrice del film Lorene Scafaria ha riunito un cast d’eccezione: accanto alla magnetica J.Lo danzano Constance Wu (Crazy & Rich), Lili Reinhardt (Riverdale), Keke Palemer e le rapper Cardi B e Lizzo. Esplosive, talentuose artiste che sul set hanno saputo intrecciare una indispensabile sorellanza, proprio come i personaggi che hanno interpretato. Le Ragazze di Wall Street – Business is Business è un film che celebra la femminilità, l’empowerment e la solidarietà femminile, raccontando il mondo surreale degli strip club dal punto di vista delle donne che ci lavorano.

Le multisala UCI che proietteranno Le Ragazze di Wall Street – Business is Business il 6 novembre alle 20:30 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma, UCI Casoria (NA), UCI Showville Bari, UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Lissone (MB), UCI Verona, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Catania, UCI MilanoFiori, UCI Curno (BG), UCI Cinepolis Marcianise, UCI RomaEst, UCI Cagliari, UCI Villesse (PN), UCI Arezzo, UCI Montano Lucino e UCI Fiumara (GE).

Inoltre il lungometraggio sarà proiettata anche in lingua originale, grazie alla rassegna Film in English.

UCI Ancona, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Showville Bari, UC Molfetta, UCI Curno, UCI Orio, UCI Bicocca UCI Certosa, UCI Lissone, UCI MilanoFiori, UCI Pioltello, UCI Campi Bisenzio, UCI Firenze, UCI Parco Leonardo, UCI RomaEst, UCI Porta di Roma, UCI Moncalieri, UCI Torino Lingotto, UCI Mestre, UCI Arezzo, UCI Cagliari, UCI Montano Lucino, UCI Ferrara, UCI Fiumara, UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Perugia, UCI Reggio Emilia, UCI Fiume Vento, UCI Romagna Savignano sul Rubicone e UCI Verona proietteranno il contenuto in lingua originale il 7 e 13 novembre.

UCI Fano, UCI Jesi, UCI Palariviera, UCI Pesaro, UCI Senigallia, UCI Seven Gioia del Colle, Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Catania, UCI Messina, UCI Palermo, UCI Casoria, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Alessandria, UCI RedCarpet Matera, UCI Piacenza, UCI Sinalunga e UCI Villesse lo proietteranno il 13 novembre.

UCI Bolzano proietterà Le Ragazze di Wall Street il 17 novembre.

TRAMA: LE RAGAZZE DI WALL STREET – BUSINESS IS BUSINESS

Storia vera di un gruppo di lap dancer diventate rapinatrici, il film segue la formazione della banda a partire dall’ingresso nello strip club più quotato di Wall Street di Destiny, che presto diventa la protetta della “diva” Ramona. Travolte dalla crisi finanziaria del 2008, che dimezza drasticamente il numero dei clienti, alle donne viene un’idea: mettersi in proprio per adescare, drogare e derubare i ricchi con cui si accompagnano.