Alassio commemora il 4 novembre

Oggi il ritrovo in Piazza della Libertà ad Alassio per celebrare il 4 novembre.

II 4 novembre 1918 aveva termine il 1° conflitto mondiale – la Grande Guerra – un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l’inizio del ’90​0 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali.

La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell’armistizio con l’Impero Austro-Ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate.In tutta Italia oggi autorità civili e militari si sono fermate per ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

Ad Alassio le autorità ma anche le associazioni di categoria e la cittadinanza si sono ritrovate in Piazza della Libertà da dove, dopo un toccante momento di riflessione del Vicesindaco Angelo Galtieri, hanno mosso verso i monumenti di ogni rappresentanza d’arma per deporre le corone.

La Santa Messa presso la Parrocchiale di Sant’Ambrogio concelebrata dal parroco don Gabriele Corini insieme a don Angelo De Canis ha concluso la manifestazione.