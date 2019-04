All’80° Giro dell’Appennino anche gli americani del Team Skyline

Un team nato per educare il mondo alla prevenzione del diabete

All’80^ edizione del Giro dell’Appennino, la gara classica del calendario ciclistico internazionale classificata come evento di categoria 1.1 e organizzata dalla US Pontedecimo sulle strade di Piemonte e Liguria e che ha avuto come luogo di partenza Serravalle Designer Outlet e traguardo via XX Settembre, con la vittoria di Mattia Cattaneo, ha partecipato anche un team davvero speciale.

Si tratta dell’americano Team Skyline che ha la finalità di educare il mondo alla prevenzione del diabete e allo sport pulito.

Li troviamo in quattro a fine gara con le loro bici in un bar di piazza De Ferrari e scherzano simpaticamente sulla loro gara: “Siamo arrivati in fondo. Il nostro team non ha grandi fondi e per chi li ha è facile scegliere piloti che possono vincere gare. Ma noi lottiamo per dare visibilità alla prevenzione e vogliamo dimostrare cosa è possibile e farlo con stile”. (nella foto di LN: i corridori del team Skyline, il n. 223 David Dawson; il n. 224 Ryan Dewald; il n. 225 Parker Kyzer e il 226 Justin McQuerry).