Spal-Genoa, Lapadula: Contento per la rete segnata

Un ritorno al gol pesantissimo per Gianluca Lapadula. Festeggiato con il segno di chi si toglie la polvere da dosso. L’ultima rete risaliva al maggio dell’anno scorso. Contro la Fiorentina.

“E’ stata una stagione in cui mi è capitato di tutto. Finalmente è arrivata questa rete che interrompe il digiuno e mi fa felice. Più ancora sono contento per la squadra e per questo punto fondamentale nella corsa alla salvezza. Non meritavamo in alcun modo di perdere questo incontro per ciò che si è visto. Sul gol in combinazione con Romero, è venuto fuori il carattere sudamericano. Adesso dobbiamo insistere e mantenere la massima concentrazione per le quattro partite che restano. Le battaglie non sono finite. Le cose sono migliorate però la matematica non c’è e dobbiamo lottare al massimo per raggiungere l’obiettivo. Il futuro? Io sto bene al Genoa”.