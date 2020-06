Alisa autorizza ingresso nuovi ospiti in Rsa Sereni Orizzonti di Recco e Busalla

Restano Covid-free e aprono a nuovi ingressi le due Residenze protette per anziani non autosufficienti gestite dal gruppo “Sereni Orizzonti” in provincia di Genova.

In queste settimane hanno dato esito negativo i tamponi sui 35 ospiti e 32 operatori della RSA “San Francesco” di Recco. Negativi si sono confermati tutti gli ultimi test sierologici effettuati sui 29 ospiti e 17 operatori della RSA “Villa Macciò” di Busalla.

Il Piano per gli ingressi approvato da ALISA prevede una stanza filtro di vestizione/svestizione per il personale (buffer zone) e che il nuovo ospite, munito di un tampone negativo effettuato non oltre le precedenti 48 ore, venga collocato in una camera singola con bagno per un periodo di isolamento precauzionale di 8 giorni.

Superata questa fase gli infermieri della struttura effettuano un secondo tampone che, se negativo, gli consente di iniziare a convivere con tutti gli altri residenti.