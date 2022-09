Alex Zanardi dimesso dall’Ospedale di Vicenza torna a casa

A casa dopo 76 giorni di ospedale

Alex Zanardi, dopo un lungo ricovero, il secondo, torna a casa dall’ospedale di Vicenza.

Il campione era stato costretto a ricorrere alla struttura ospedaliera ben 76 giorni fa dopo l’incendio che ha coinvolto i pannelli fotovoltaici della sua villa.

L’incendio aveva compromesso i macchinari che servivano ad Alex Zanardi per l’assistenza in casa. Per questo motivo, i familiari dell’ex pilota avevano optato, in via precauzionale, per il trasferimento in un centro medico attrezzato a Vicenza.

Si è trattato del nuovo ricovero ospedaliero dopo quello del 19 giugno 2020 a causa dello scontro dell’ex pilota con un camion durante una gara di handbike nel Senese. L’incidente era avvenuto lungo la statale 146 nel Comune di Pienza e sul posto era intervenuto anche l’elisoccorso.