Pallavolo – Ecco l’organigramma del Podenzana Tresana

Podenzana – Il Podenzana Tresana Volley ufficializza quello che è il proprio organigramma tecnico-dirigenziale per la stagione pallavolistica 2022/23…che vedrà la Prima squadra impegnata di nuovo, dopo i playoff disputati nell’annata sportiva scorsa, in Serie C femminile ligure a partire da metà Ottobre.

Questo lo staff; Presidente – Marco Storti, Copresidente – Claudio Baldassini, Vicepresidente – Luciano Giubilato, Tesoriere – Alessandra Podenzana, Cassiere – Daniele Giannoni, Consiglieri – Cristina Mascia, Alessandro Ruggeri, Alessandro Reburati e Valeria Sieri, Responsabili 1.a squadra – Alessandro Reburati e Alessandro Ruggieri, Responsabili 3.o Gruppo e Under 16 – Valeria Sieri e Luciano Giubilato, Responsabile Under 14, 13, 12 e Minivolley- Daniele Giannoni, Segreteria – Daniele Giannoni e Cristina Mascia.

Trasferendoci all’organico degli allenatori (con Marco Storti alla Direzione tecnica): 1.a squadra – Franco Saccomani, 3.o Gruppo, Under 16, Minivolley – Badr Fauzi, Under 12, 13, 14 – Tancredi Grossi.

Nel frattempo a Tresana la preparazione precampionato procede a gran ritmo. In arrivo intanto Coppa Liguria e tornei a cominciare da fine mese. Sabato prossimo 24/9 match di Coppa infatti in casa dell’ Admo Lavagna alle ore 19, una settimana dopo torneo a Sarzana, l’8 Ottobre di nuovo Liguria col Tigullio in visita a Barbarasco.

Nella foto il libero Jessica Leonardi