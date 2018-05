Alessandra Carloni ad Alassio il 5 giugno per l’Ambiente

Una perfomance dell’artista romana Alessandra Carloni sarà l’evento clou che caratterizzerà il 5 giugno, nella “Città del Muretto”, la celebrazione della Giornata mondiale dell’ambiente.

Ad organizzare questa bella iniziativa è la galleria d’arte Artender, in collaborazione con il Centro Studi sul Turismo dell’ Istituto alberghiero “F.M. Giancardi”, con Associazioni Albergatori, Bagni Marini, Vecchia Alassio ed Un Mare Di Shopping,

“Si tratta – ci hanno spiegato gli organizzatori- di una performance denuncia dell’artista Alessandra Carloni, un evento educativo sul tema scelto dall’ Onu per il 2018 che vedrà impegnati anche gli steward dell’ambiente che promuoveranno il World Enviroment day. La performance denuncia avrà per tema il sostegno e la salvaguardia degli oceani dall’ inquinamento da plastiche”.

L’evento di art experience itinerante avrà inizio alle ore 9, presso la galleria Artender, del geologo Alessandro Scarpati, in passeggiata Cadorna, 53, per poi spostarsi (fino alle 12 e 30) sulla riva del mare e nel budello di Alassio per la parte “social” della performance. L’artista, nella sua art experience 2.0, sarà seguita dalla telecamera del regista alassino Willie Boehmer e da dirette sui principali social network a cura degli steward dell’ambiente.

Alessandra Carloni vive e lavora a Roma, dove si è diplomata all’ Accademia di Belle Arti con Celestino Ferraresi e poi si è laureata in Storia dell’arte contemporanea alla “Sapienza”. Nel 2009 ha iniziato la sua attività artistica ed ha esposto in Italia nelle più prestigiose gallerie. Una delle sue più personali peculiarità è però l’ interesse che ha rivolto alla Street Art nella quale ha realizzato opere murali di rilievo in numerose città italiane ed in Lussemburgo, ottenendo anche numerosi premi e riconoscimenti.

Le sue opere di Steet Art più note si trovano a Castel Gandolfo (Roma), Castelsardo (SS), Caserta, Dolo (Venezia), Firenze, Mantova, Marsala, Milano, Ostia (Roma), Pavona (Roma),Roma, Rovigo , Savona, Settimo Torinese (To), Sulmona(AQ), Torino, Valogno (CE) e Venezia.

La giornata alassina dedicata all’ambiente sarà coordinata da Alessandro Scarpati, dai docenti Giovanni Marello, Monica Barbera, Franco Laureri e dallo staff della galleria Artender di Alassio.

CLAUDIO ALMANZI