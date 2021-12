Alcuni eventi natalizi in programma a Varazze per questo sabato 18 dicembre, appuntamenti baciati anche dal bel tempo

Alcuni eventi natalizi in programma a Varazze, organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le locali associazioni, per l’occasione coinvolte, assolutamente da non perdere.

– “Il mercatino dei piccoli” a cura dell’Associazione Tre Borghi, in piazza San Bartolomeo dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Focaccette e pesca di Beneficenza, sempre in piazza San Bartolomeo, con l’organizzazione e la maestria della Confraternita di San Bartolomeo in Varazze.

– Alle ore 17:30, nell’Oratorio di S. Bartolomeo, celebrazione della Messa prefestiva e al termine inaugurazione del Presepe Artistico “U Presepiu di Figgieu”, con statuine dei Ceramisti Maria Bonelli Galfrè e Luca Damonte, realizzato dai giovanissimi della Confraternita. Visitabile da domenica 19 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:45.

– Cerimonia del Confuoco – Accensione del ceppo d’alloro alle ore 16:00 in piazza Sant’Ambrogio, a cura dell’Associazione “U Campanin Russu”, con la partecipazione dei ballerini di Danzastudio Varazze e la collaborazione dei figuranti dell’Associazione Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena e della Confraternita di N.S. Assunta.

– Mercatini dell’artigianato delle 15 elle 22 nel controviale di Viale Nazioni Unite a cura APS Tre Borghi.-

Concerto del coro “Chicchi di Riso” alle ore 17:30 nella centrale Piazza Beato Jacopo.

– Mostra collettiva di pittura, scultura, intarmosaico, fotografia e recycle art nella “Gallery Malocello”, in via Malocello n.37 – Orario apertura: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

– Saggio a tema natalizio alle ore 21.00 nel Palazzetto dello Sport a cura di PGS Primavera Ginnastica Artistica.

La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative, emanate dalle competenti autorità, per contrastare il diffondersi del COVID-19 e sue varianti.