Prosegue a Genova la mostra, A proposito di Dante, Martedì 21 alle 16.45, presentazione di Dante e noi, antologia poetica di R. E. Giangoia

Prosegue a Genova la mostra, A proposito di Dante, evento in presenza degli Autori delle poesie e delle prose incluse.

Sono contributi di taglio liberamente creativo, di diverso approccio e genere letterario: testi poetici di omaggio e di varia ispirazione alle opere e ai personaggi danteschi, letture critiche, memorialistica personale, anche ai carattere originalmente riflessivo o giocoso.

Presenta Alberto Nocerino, con interventi di Riosa Elisa Giangoia e intermezzi musicali di Goffredo D’Aste.

Evento nell’ambito della mostra A proposito di Dante. Alighieri in carta, audio e video Giovedì 23 dicembre 2021, dalle 10.30 alle 14, la Bibioteca Universitaria di Genova ospita Helpcode charity

matinée, un’iniziativa che unisce musica, cultura e beneficenza per conoscere le attività solidali a sostegno dei bambini di Helpcode e godersi insieme l’atmosfera natalizia in una cornice speciale e ricca di

cultura.

L’obiettivo dell’evento è quello di vivere insieme un anno di progetti e di attività a favore dei bambini in Italia e in tutto il mondo portate avanti da Helpcode Italia Onlus e, nello stesso momento,

immergersi nei suggestivi spazi della Biblioteca Universitaria alla scoperta di una selezione di manoscritti e di libri antichi accompagnati con una visita guidata.

Ospiti della giornata anche il baritono Franco Cerri e il soprano Rossella Cerioni che, accompagnati dal pianista Dennis Ippolito, delizieranno il pubblico con un concerto. Inoltre, ci sarà la possibilità di visitare la mostra su Dante Alighieri, allestita in occasione dei 700

anni dalla morte del Sommo Poeta. Tra musica, cultura e progetti solidali, non mancherà un momento dedicato al buon cibo con buffet e brindisi, per celebrare insieme l’inizio delle festività natalizie e

brindare all’arrivo del nuovo anno.

Il ricavato dell’evento andrà a sostegno dei progetti di Helpcode in Italia e all’estero a favore dei bambini e delle bambine che vivono in condizioni di povertà e difficoltà. Per partecipare alla Helpcode Charity Matinée è necessario essere in possesso del “normale” green pass, come previsto dai Decreto Legge governativi per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Link diretto per acquistare il biglietto:

https://helpcode.typeform.com/to/ixSrH625 typeformsource=helpcode.org

Helpcode è un’organizzazione no profit che lavora, in Italia e nel mondo, dal 1988 per garantire a ogni bambino e bambina la protezione di una famiglia, una scuola di qualità e una comunità in cui crescere e sviluppare le proprie potenzialità. È presente con sedi e progetti in Italia, Svizzera, Libia, Tunisia, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Iraq, Cambogia e Nepal.

PROSEGUONO LE MOSTRE IN BUGE.

Sino al 31 gennaio 2022, nella seconda Sala Mostre a piano terra, sarà visitabile la mostra fotografica Leggere per non perdere il filo… e la memoria. Il libro e non la spada avrai nella mano: un percorso di

‘istigazione alla lettura’, con le fotografie di Cosimo Damiano Motta, Elisabetta e Pierangelo Vacchetto.

Si dice che oltre il 60% della popolazione non legga nemmeno un libro all’anno e che un’altra grande parte sfogli il giornale solo al bar. Gli autori si sono prefissi l’obiettivo di stimolare la discussione al proposito e, perché no, la voglia di leggere: tema quanto mai urgente per una grande Biblioteca pubblica come l’Universitaria.

Dal 14 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, A proposito di Dante. Alighieri in carta, audio e video la mostra bibliografica che illustra l’interesse e la fortuna dell’opera di Dante Alighieri nel corso dei secoli, attraverso manoscritti e meravigliosi libri a stampa del Quattro, Cinque e Settecento (al 3° piano della Biblioteca), sino alle edizioni più moderne, esposte a piano terra. Il percorso espositivo delinea l’impatto e la divulgazione dell’opera dantesca entro il contesto culturale italiano, e in particolare l’influenza su alcune personalità, come Edoardo Sanguineti, la cui raccolta libraria è conservata – il ‘Magazzino Sanguineti’ – nella Biblioteca Universitaria di Genova.

Dal 14 ottobre al 21 dicembre 2021, per le mostre organizzate dal Polo della Fotografia di Giancarlo Pinto, è visibile nella Galleria fotografica Illusioni pareidolitiche la mostra fotografica di Piero Serù e Antonio Zoncheddu.

46 fotografie sul tema della pareidolia, l’illusione subcosciente che tende a ricondurre a forme note oggetti o profili (naturali o artificiali) da forme casuali, naturali o artificiali.

Per visite guidate: giancarlopinto51@gmail.com