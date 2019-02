Alcoltest carabinieri ad Arenzano e Sestri Levante, ritirate 4 patenti di guida

Controlli contro le stragi del sabato sera.

L’altra notte i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Arenzano e i colleghi del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” 4 persone, di età compresa 27 e 50 anni, poiché risultati positivi all’alcoltest.

Nel ponente genovese sono stati sanzionati amministrativamente un 30enne con un tasso alcolemico di g/l 0,74 e un 20enne con un tasso alcolemico di g/l 0,42,

Altri due automobilisti sono stati denunciati a Sestri Levante. Si tratta di una 32enne di Lavagna, che risultava avere un tasso alcolemico pari a g/l 1.93 e di un 33 enne di Santa Margherita Ligure, trovato con un tasso alcolemico di g/l 1,38.

Inoltre, un colombiano di 37 anni, abitante a Chiavari, è stato sanzionato per non avere effettuato il cambio delle targhe essendo residente in Italia da più di 60 giorni. Pertanto gli è stata ritirata la carta di circolazione.

Ai quattro gli automibilisti sorpresi alal guida in stato d’ebbrezza alcolica è stata ritirata la patente di guida.