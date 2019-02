Via Garibaldi, nomade bosniaca ruba portafoglio a turista cinese: presa e arrestata

Ieri in via Garibaldi a Genova i Carabinieri della Compagnia San Martino hanno arrestato per “tentato furto aggravato” una 16enne nata in Bosnia Erzegovina, con pregiudizi per reati specifici e mai rimpatriata.

La ladruncola è riuscita a confondersi tra una comitiva di turisti cinesi ed è stata bloccata dalla pattuglia dei militari mentre ha tentato di rubare il portafoglio a una 63enne.

La refurtiva è stata riconsegnata alla turista, che ha ringraziato i carabinieri.

La 16enne è stata identificata ed è stata messa nel Centro di prima accoglienza di via Frugoni, come disposto dall’autorità giudiziaria.