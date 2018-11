Alcol e droga, due minorenni di Rapallo con hashish. Denunciati altri 4 italiani e un moldavo

Lo scorso week end, nell’ambito di un servizio di controllo e prevenzione nei luoghi di aggregazioni giovanili, i Carabinieri di Chiavari e Santa Margherita Ligure hanno identifcato decine di persone e denunciato quattro italiani e uno straniero.

Si tratta di un 59enne chiavarese, con pregiudizi di polizia, per essersi rifiutato di esibire ai militari operanti il proprio documento d’identità; di un 57enne di Verbania (NO), marinaio, pregiudicato, per guida in stato di ebbrezza alcolica (patente ritirata); di un 21enne moldavo, residente a Chiavari, con pregiudizi di polizia, per non aver rispettato le prescrizioni della misura cautelare della detenzione domiciliare cui era sottoposto; di un 48enne di Genova, con pregiudizi di polizia, sorpreso alla guida della sua autovettura in stato di ebrezza alcoolica accertata mediante etilometro (patente ritirata);

Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti due minorenni di Rapallo, trovati in possesso di una modica quantità di “hashish”.