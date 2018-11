Onore a vittime strage di Nassiriya, Muzio e Vaccarezza: intitolare uno spazio in Regione

“Quindici anni fa, in Irak, a Nassiriya, l’Esercito Italiano subì uno dei più gravi attacchi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale: diciannove compatrioti (fra i quali dodici carabinieri di stanza presso la base , cinque militari e due civili) che partecipavano alla missione internazionale denominata ‘Antica Babilonia’ rimasero vittime del terrorismo islamico. Il mio ricordo oggi, vuole andare al di là della semplice riconoscenza, ma celebra l’essenza ed il valore di quegli uomini che, consci del rischio che ogni giorno si sarebbero trovati ad affrontare, hanno operato una scelta di coraggio e di sacrificio. Coraggio e sacrificio, spirito di abnegazione e forza di volontà. Questo contraddistingue gli uomini e le donne che scelgono la divisa come stile di vita, che decidono di servire lo Stato senza far calcolo ma perché cresciuti con valore e con valori”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza, che ha ricordato anche, uno a uno, le vittime della strage.

“Massimiliano Bruno, maresciallo aiutante, Medaglia d’Oro di Benemerito della cultura e dell’arte, PRESENTE

Giovanni Cavallaro, sottotenente, PRESENTE

Giuseppe Coletta, brigadiere, PRESENTE

Andrea Filippa, appuntato, PRESENTE

Enzo Fregosi, maresciallo luogotenente, PRESENTE

Daniele Ghione, maresciallo capo, PRESENTE

Horacio Majorana, appuntato, PRESENTE

Ivan Ghitti, brigadiere, PRESENTE

Domenico Intravaia, vice brigadiere, PRESENTE

Filippo Merlino, sottotenente, PRESENTE

Alfio Ragazzi, maresciallo aiutante, Medaglia d’Oro di Benemerito della cultura e dell’arte, PRESENTE

Alfonso Trincone, Maresciallo aiutante militari dell’esercito, PRESENTE

Massimo Ficuciello, capitano, PRESENTE

Silvio Olla, maresciallo capo, PRESENTE

Alessandro Carrisi, primo caporal maggiore, PRESENTE

Emanuele Ferraro, caporal maggiore capo scelto, PRESENTE

Pietro Petrucci, caporal maggiore, PRESENTE.

Marco Beci, cooperatore internazionale, PRESENTE

Stefano Rolla, regista, PRESENTE”.

Inoltre, insieme al collega consigliere di FI e segretario dell’Ufficio di presidenza regionale Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza ha rilanciato la proposta di “intitolare ai caduti uno spazio all’interno del palazzo della Regione in piazza De Ferrari”.

“E’ una proposta – hanno spiegato Muzio e Vaccarezza – che abbiamo depositato alla fine dello scorso luglio, ma che purtroppo non è ancora passata alla discussione e alla votazione da parte dell’assemblea a causa delle urgenze conseguenti al tragico crollo del Ponte Morandi e alle calamità del maltempo. Ci auguriamo però, anche in ragione della ricorrenza dei 15 anni dall’attentato, che la nostra iniziativa possa presto essere presa in esame dal Consiglio affinché la Liguria possa solennemente e stabilmente onorare i militari e i civili che il 12 novembre 2003 rimasero vittime del terrorismo islamico a Nassiriya“.