Albanese accoltellato da italiano in strada a Borgoratti

Si parla di un regolamento di conti. Indagini in corso

Questo pomeriggio in via Torricelli a Borgoratti c’è stato un accoltellamento. Un 34enne albanese, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato trovato a terra ferito e sanguinante. L’uomo ferito si è spostato da via Evangelista Torricelli in piazza Rotonda dove è stato trovato.

Sul posto sono intervenuti tre pattuglie della Squadra Mobile, un’auto medica ed un’ambulanza del 118 i cui sanitari lo hanno trasferito al pronto soccorso del San Martino in codice rosso.

Del caso se ne sta occupando la polizia che ha fermato un uomo di 51 anni, italiano.

L’aggressore ha inferto un fendente, o forse più d’uno all’albanese e si è dto alla fuga.

Sarebbe fuggito in casa, in zona, dove si sarebbe barricato.

Il movente dell’aggressione sarebbe legato al mondo della droga.

Ma le indagini sono ancora in corso.