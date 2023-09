Alassio parla e fa parlare a Torino nel convegno “Ripartiamo dalle idee di lavoro, di cultura, di sostenibilità, di città”

A Torino, davanti a oltre 800 persone, il Sindaco di Alassio presenterà questa sera il modello virtuoso messo in atto per scrivere il futuro di una città pensata su misura dei cittadini e dei turisti. In occasione del convegno verrà distribuita a tutti i partecipanti la rivista “Alassio Magazine”

La città di Alassio parla e fa parlare di sé. Avverrà questa sera a Torino, nel convegno “Ripartiamo dalle idee di lavoro, di cultura, di sostenibilità, di città”, organizzato dalla testata Torino Magazine alla presenza di oltre 800 persone presso lo spazio Edit Garden.

A presentare il modello virtuoso di Alassio come meta del turismo di eccellenza che dura tutto l’anno e come città dove si vive bene sarà il Sindaco di Alassio Marco Melgrati, che illustrerà le strategie messe in atto negli anni più recenti dal Comune per superare con successo la congiuntura sfavorevole di un periodo post-pandemia che è stato aggravato dalla crisi economica, e a cui si sono aggiunte per Alassio, come per altre località balneari, diverse mareggiate.

Anni in cui la città ha saputo rialzarsi sfruttando al meglio le risorse esistenti e impegnandosi a tutto tondo per rendere le proprie infrastrutture più moderne, aumentare i servizi e migliorare quelli già esistenti. Alcuni esempi del modello virtuoso che il Sindaco di Alassio presenterà a Torino sono la realizzazione della nuova scuola media “Ollandini”, progettata all’insegna dell’innovazione, dell’accessibilità e della sostenibilità, e portata a termine in poco più di due anni.

All’avanguardia sotto il profilo strutturale sono anche i lavori svolti per la riqualificazione delle passeggiate e il nuovo parcheggio multipiano di via Pera. A ciò si aggiungeranno, nel futuro più prossimo, la riqualificazione della Passeggiata Cadorna e l’apertura di un nuovo parcheggio adiacente alla centralissima stazione ferroviaria.

Il tutto pensato e realizzato per rendere Alassio una città sempre più bella e confortevole, per i cittadini che la vivono ogni giorno e i per i turisti che la scelgono come meta delle loro vacanze.

In tema di accoglienza turistica, il Sindaco presenterà le varie strategie messe in atto per realizzare un turismo sempre più di qualità, esteso a tutto l’anno.

Alcuni esempi: le experience eno-gastronomiche e sportive di eccellenza proposte da Marina di Alassio e dalla società partecipata del Comune GE.S.CO., i press tour giornalistici realizzati con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni e che hanno permesso ad Alassio di comparire in primo piano sui principali quotidiani, riviste e tv nazionali; la mappatura e la pulitura dei sentieri per realizzare splendidi itinerari da percorrere a piedi e in bicicletta.

Tutto questo, insieme a molto altro, stanno permettendo alla città di crescere e di essere sempre più conosciuta e apprezzata.