Il C.S. Beach Volley Diano Marina fa Tappa nel Circuito Italiano di Serie 1, grazie alle molte protagoniste della specialità

La tappa dianese del Circuito Italiano Femminile “Serie 1” di Beach Volley, in programma sabato 23 e domenica 24 settembre sui campi attrezzati sulla Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole – Bagni Delfino, a ridosso di Lungomare Carcheri, valida per l’assegnazione del “Trofeo Acqua Minerale Fonte Bauda Calizzano”, rimane uno degli appuntamenti più ambiti dalle atlete azzurre tanto che i dirigenti della Riviera Volley – Grafiche Amadeo – Oliflor, organizzatori dell’evento che gode del patrocinio della Fipav nazionale e della Fipav regionale ed il supporto tecnico ed economico dell’Assessorato allo Sport ed alle Manifestazioni del Comune di Diano Marina, auspicano di riuscire ad annoverare nel tabellone delle partecipanti anche alcune delle coppie che hanno dato vita alla recente finale del Campionato Italiano Assoluto “Fonzies” 2023 di beach volley ospitata al polo Est Village di Bellaria Igea Marina.

La tappa di Diano Marina (una delle ultime nel ricco e variegato tabellone nazionale) si propone avvincente in considerazione dei punti in palio che potrebbero stravolgere la classifica per l’assegnazione del titolo, ma a rendere appetibile alle concorrenti la decisione di partecipare alla prova dianese è anche e soprattutto il montepremi di 1.200 Euro, uno dei più sostanziosi tra i tanti in palio nell’ambito di analoghi tornei.

Relativamente alla partecipazione delle atlete, per ora si rincorrono solo le ipotesi. L’unico dato certo è che l’elenco delle giocatrici iscritte alla tappa di Diano Marina non conoscerà prima della serata di giovedì 21 settembre.

Verranno accettate sino ad un massimo di 24 coppie.

Le previsioni meteo per sabato 23 e domenica 24 sono ottime. Lo scorso anno, la tappa dianese fu funestata dal maltempo. Ad aggiudicarsela furono Sofia Arcaici e Sara Franzoni, impostesi in finale su Silvia Aime ed Irene Renzo.

Terza classificata la coppia piemontese “testa di serie n.1” composta da Anna Dalmazzo ed Eleonora Gili. Quarto posto per le genovesi Monica Pastorino e Martina Montedoro. Quinto posto per la coppia locale formata dalle veterane del beach volley: Valentina Vizio e Valentina Conte.