Alassio, interruzione energia elettrica a Cima di Moglio

In località Cima di Moglio interruzione dell’energia elettrica giovedì 15 per lavori. Inoltre ad Alassio accensione degli impianti termici fino al 30 aprile.

Per consentire la potatura di una pianta di alto fusto sarà effettuata un’interruzione di energia elettrica in località Cima di Moglio, nei pressi del civico 110 di Via F. Airaldi nella giornata di giovedì 15 aprile dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

In considerazione del fatto che le previsioni climatiche dei prossimi giorni prevedono temperature piuttosto rigide e l’emergenza epidemiologica in corso costringe la cittadinanza al una permanenza maggiore nelle abitazioni il Sindaco di Alassio, Marco Melgrati, stamani ha sottoscritto apposita ordinanza che consente, in deroga ed in forza alle disposizioni della citata legge, l’accensione degli impianti termici a far data dalla data odierna al 30 aprile 2021 compreso, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo 5 ore al giorno, liberamente articolabili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. n.74/2013.