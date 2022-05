Alassio, in programma “La partita del secolo” in memoria di Piero Gaggero

Si chiama LA PARTITA DEL SECOLO! Venerdì 27 maggio 2022 (dalle ore 15:00 alle 18:00) Campo Sportivo Sandro Ferrando di Alassio.

Quadrangolare in memoria di Piero Gaggero, Organizzato da AGA (Associazione Giovani Alassio).

Evento a favore di AVSI (sostieni a distanza un bambino), con il Patrocinio del Comune di Alassio (Assessorato allo Sport e Gesco).

Come si svolge? Quattro squadre di cui due dalla tipologia scolastica (Don Bosco Alassio VS Liceo Giordano Bruno di Albenga) che per il secondo anno consecutivo si sfidano al di fuori dei banchi scolastici sotto il segno della solidarietà e altre due in ricordo di storiche compagini del nostro territorio che sono: (Story/Auxilium Alassio VS Story/Villanovese d’Albenga).

Arbitreranno i due incontri gli Arbitri della sezione AIA di Albenga mentre la finalissima toccherà all’ex arbitro di serie A ANGELO BONFRISCO.

Che cosa hanno in comune questi due team? La passione per il calcio degli anni 90 (in quanto parliamo di ex calciatori oggi al 2° giro di boa) e un grande amico dello sport alassino scomparso nel 2020, l’allenatore di “anime ribelle” del tempo, il mitico Piero Gaggero. Non solo solidarietà ma anche un evento in ricordo di un grande uomo che ha allenato più generazioni sotto il segno del sorriso e del rispetto.

Nasce per l’occasione il 1° Memorial PIERO GAGGERO.

QUINDI ADUNATAAA!… chi ha avuto l’onore di farsi allenare dall’indimenticabile Mister Piero Gaggero confermi la sua presenza a agenzia@eccoci.it

oppure telefonare direttamente a Elena Gaggero cell. 334.8573830 – Anna Vottero cell. 348.9117537 e semplicemente dire… IO C’ERO ED IO CI SARO!

ECCOCI NEWS: alla partita parteciperanno in qualità di ospiti anche i seguenti intramontabili campioni di serie A:

LUIGI GUALCO – DIEGO FUSER – MARCO OSIO – EVARISTO BECCALOSSI

Animazione musicale a cura della BANDA CITTA’ DI ALASSIO e del cantautore alassino NANDO RIZZO.

Presentano: Don Gabriele Maria Corini e Marco Dottore di TGevents Television.