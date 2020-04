Alassio, Galtieri: non è stata emessa alcuna nuova ordinanza comunale

«Non è stata emessa alcuna nuova ordinanza comunale. Al momento è in vigore sia il decreto governativo che quello regionale».

E’ arrivato il chiarimento del vice sindaco Angelo Galtieri dopo la pioggia di polemiche che hanno tempestato i social netwrok per un giorno interno con il rischio, per gli alassini, di trovarsi nel limbo e non sapere a quale dispositivo fare riferimento.

«Ci sono però delle prescrizioni che fino al 4 maggio devono essere rispettate – precisa il vice sindaco Galtieri – restano chiusi il cimitero, i parchi, gli arenili e il pontile Bestoso».

Fin qui il messaggio per chiarire la posizione dell’Amministrazione, Galtieri però non accetta alcuna strumentalizzazione politica: «Qualcuno ha interpretato in modo disonesto dichiarazioni istituzionali. La verità – sottolinea Galtieri – è che sussistendo un conflitto di interesse giuridico tra i dispositivi in vigore abbiamo chiesto un parere del prefetto di Savona. L’invito – aggiunge il vice sindaco – è quella di moderare toni e modi perché stiamo tutti lavorando nel solo interesse della città».