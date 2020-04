San Martino, la situazione | Sono 171 i pazienti Covid ricoverati

Presso il policlinico San Martino ci sono 171 i pazienti Covid ricoverati.

In particolare 20 sono ricoverati in Malattie Infettive, 27 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 12 al Padiglione 10, 71 al Padiglione 12, 9 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 23 al Maragliano, 3 i pazienti nel reparto Covid per pazienti oncologici.

Oggi alle 14 la Direzione Sanitaria aveva segnalato 5 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19.

Ore 14, San Martino | Segnalati 5 decessi: due donne e tre uomini