Alassio è ancora City of Wellness,​ per il secondo anno consecutivo la Città del Muretto ospita il World Wellness Weekend

Alassio è ancora City of Wellness​, da venerdì 16 a domenica 18 settembre un tuffo nella natura, nella musica con l’immancabile opportunità di degustare prodotti tipici

Anche quest’anno Alassio aderisce alla 6° edizione del World Wellness Weekend con un ventaglio di proposte che abbracciano il benessere dalla sfera fisica a quella mentale in piena filosofia con il brand Alassio well-being experience

Tante le attività e le esperienze di “benessere” che saranno offerte gratuitamente agli ospiti alassini durante l’evento mondiale che unisce i seguaci del well being sotto il segno dei 5 pilastri del benessere. Per tutta l’estate, con Alassio Summer Town e grazie alle iniziative della Marina di Alassio e della Ge.Sco, la città ha offerto una serie di esperienze olistiche e di avvicinamento al mare e ai sentieri della costa a picco sulla baia del sole.

Il gradimento delle diverse iniziative ha spinto a ricreare un programma ispirato alla bellezza dell’ambiente naturale: passeggiate immerse nella macchia mediterranea ripercorrendo le orme dell’antica Via Julia Augusta, il saluto all’alba sul mare grazie a un suggestivo concerto sul Porto, le tonificanti camminate fra le onde (Wave Walking), e le escursioni per riscoprire i caratteristici borghi che incorniciano Alassio.

Non solo attività fisica in questa maratona di benessere ma anche attività olistiche come lo yoga sul Pontile Bestoso o come il Saluto al Sole sulla banchina dei Pescatori. L’occasione è ghiotta anche per scoprire quegli angoli di Alassio meno noti come i Borghi di Moglio e di Madonna delle Grazie per poi rituffarsi nelle location della movida come lo Zero Beach per l’aperitivo al tramonto.

Wellness è anche musica, non solo quella classica dell’Associazione Suaviter, che accompagnerà il sorgere del sole, ma anche quella contemporanea pop delle band milanesi-torinesi di BlueNoLo Blues Band e Alex Vaudano Band: non solo ascolto ma anche la possibilità di essere protagonisti insieme ai musicisti che offriranno a chi vorrà cimentarsi con loro lo spazio sul palco per una serata coinvolgente per tutti i sensi.

Non poteva quindi mancare una coccola al palato grazie alla possibilità di gustare le leccornie liguri a centimetro zero degli Ittiturismi alla Banchina del Porto, L’Isola e l’Acciugotto.

Alassio continua così a proporre eventi e manifestazioni nell’ottica di prolungare la stagione fino a d abbracciare l’autunno…e oltre.

Per informazioni e prenotazioni – fino ad esaurimento posti: Marina di Alassio tel. 0182 645012

PROGRAMMA DEL WORLD WELLLNESS WEEKEND 16 17 18 SETTEMBRE

Venerdì 16 settembre

• Alle ore 18.00 sul Pontile del Molo Bestoso Work Shop di Yoga a cura di APS FREE YOGA (necessario munirsi di tappetino)

Sabato 17 settembre

• Dalle ore 07.00 presso la Marina di Alassio – Porto Luca Ferrari, piazzale fronte la banchina dei Pescatori Meditazione e Saluto al Sole a cura di APS FREE YOGA (necessario munirsi di tappetino)

• Ore 08.30 Alassio Wave Walking – marcia acquatica. Partenza dalla Spiaggia CNAM, (Borgo Barusso in fondo al Vico Mela) a cura del Circolo Nautico “Al Mare”.

• Marcia Acquatica Marina di Alassio – preparativi

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 ALASSIO TRA COLLINA E MARE

Una suggestiva esperienza tra collina e mare, attraversando alcuni dei borghi più antichi di Alassio e godendo del panorama dell’intero golfo.

Dopo l’abbraccio della collina, quello del mare, con un rinfrescante tuffo nell’acqua cristallina e un rigenerante aperitivo “pieds dans l’eau”

• Ritrovo ore 15.30 nel giardinetto antistante l’ingresso della Piscina Comunale, via Pera 7

• Raggiungiamo la frazione di Moglio, percorriamo un tratto di strada panoramica verso Vegliasco con vista del suggestivo golfo di Alassio, scendiamo attraversando il borgo di Madonna delle Grazie, e sfiorando l’antico Hanbury tennis club, raggiungiamo la stazione ferroviaria dove ci aspetta la navetta per portarci al porto per un tuffo e un meritato aperitivo presso lo Zero Beach Alassio (costo dell’aperitivo € 15 a persona).

• Durata della passeggiata: 1 ½ h- 2h, più un’altra ora per il bagno e l’aperitivo.

Per informazioni e prenotazioni fino ad esaurimento posti: Gesco Srl t. 0182 642846 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 presso la Marina di Alassio, Porto Luca Ferrari fronte la banchina Pescatori Jam Session Musicale MI-TO a cura di BlueNoLo Blues Band e Alex Vaudano Band.

Durante il concerto (gratuito) sarà possibile degustare prodotti del territori ligure sapientemente preparati da Ittiturismo L’isola pescatori in cucina e l’Acciugotto Ittiturismo e prodotti tipici.

Aperitivo dalle ore 18.00 alle 19.45 € 15,00 a persona

Cena dalle ore 20.30 € 35,00 persona

Per prenotazioni e informazioni Ittiturismo L’isola pescatori in cucina t. 3335307384

Per prenotazioni e informazioni L’Acciugotto Ittiturismo e prodotti tipici t. 3389519531

Domenica 18 settembre

Concerto all’alba organizzato dalla Marina di Alassio Programma Well Being Experience 2022 a cura dell’Associazione Suaviter presso la Marina di Alassio, Porto Luca Ferrari

Alle ore 6,45 l’appuntamento al Sorgere del Sole per un emozionante concerto all’alba con la seguente formazione da camera composta da 8 elementi: Violino, Violoncello, Chitarra, Tastiera dell’Associazione Suaviter. Un evento artistico unico, già sperimentato con grande successo nella scorsa edizione, che in sé racchiude bellezza, magia ed incanto, con lo scopo di coinvolgere l’ascoltatore in un crescendo di emozioni e vivide evocazioni di atmosfere ancestrali, antiche passioni ed epoche perdute, soprattutto quando suoni e armonie sono circondate dalla crescente luce che solo l’Alba sul mare può portare.

Al termine del concerto, sarà servita la tipica colazione ligure – cappuccino e focaccia offerta a tutti i partecipanti presso il bar del Porto Cazza la Randa. (partecipazione e colazione gratuita).