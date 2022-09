Napoli-Spezia 1-0, Gotti: Rimane un pò di amaro in bocca

Perde di misura lo Spezia in casa del Napoli, decisivo all’89’ il gol di Raspadori, queste le parole di mister Gotti nel post gara.

“Ci abbiamo provato e su questo non c’è dubbio, nell’azione del gol, Reca era infortunato e non è riuscito ad arrivarci. Quando le partite vengono decise nel finale e con un risultato negativo come nel nostro caso, è ovvio che l’amaro in bocca è sempre maggiore.

Il Napoli ha grandi qualità, in alcuni momenti del match ti mette in difficoltà e ti fa correre e sommato ad una temperatura alta non è affatto facile gestire le energie. Non è stato uno Spezia intento solo a chiudersi, in alcuni momenti abbiamo cercato di fare male al Napoli, di palleggiare e crearci le nostre occasioni.

Siamo alla sesta giornata, dobbiamo crearci questo tipo di mentalità, riuscire a giocare in qualsiasi caso e contro qualsiasi avversario, ci sarebbe anche da ragionare su un episodio abbastanza dubbio in area del Napoli sullo 0-0 ai danni di Kiwior, che dal campo si è visto benissimo, ma sul quale so già che ci verranno a dire che il tocco è fortuito è avvenuto dopo la giocata, anche se non permette al nostro calciatore di restare in piedi e proseguire l’azione: lo accetto, ma nel corso delle giornate capiremo se ci sarà la stessa coerenza nei vari episodi.

A livello di identità facciamo un passo in avanti, ma anche sotto il profilo dell’atteggiamento e della fatica. La personalità vista in questi 90’ lascia molta fiducia.

Sabato contro la Samp? Gara bella anche perchè derby tra le due liguri in Serie A, la classifica attuale dice scontro salvezza, ma alla settima è difficile parlare di decisivo e determinante”.