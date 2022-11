Al via oggi a Sori Fattore Comune gli incontri fra DOP e IGP

Con il Patrocinio Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, Comuni di Recco, Camogli, Sori e Avegno; Camera di Commercio di Genova. Con la collaborazione Istituto Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Marco Polo di Genova e Camogli

Dopo il successo della passata edizione, il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP organizza oggi, venerdì 11 novembre, la quinta edizione di “Fattore Comune” incontri fra DOP e IGP, evento dedicato alle eccellenze agroalimentari tutelate dalla Unione Europea che portano nella propria denominazione protetta il nome del luogo da cui prendono origine.

L’occasione vuole aprire dialoghi tra i produttori e le istituzioni preposte per esaminare i vari aspetti delle tutele, presentare i percorsi fatti e gli obiettivi colti, ipotizzare i piani futuri, analizzare l’appeal sul fenomeno del turismo gastronomico con nuove idee per la miglior promozione delle DOP e IGP.

Intenso il programma dedicato ai media, stampa, food blogger e personaggi d’opinione con un appendice al sabato.

Al pomeriggio al Teatro di Sori interventi delle Istituzioni e degli organismi preposti all’anti frode dei prodotti tutelati, a seguire “talk show” in cui i Consorzi e le Amministrazioni pubbliche presenti illustreranno le proprie DOP o IGP e il relativo Comune/territorio.

Presentano Lucio Bernini per il Consorzio Focaccia e Tinto, carismatico conduttore, con Federico Quaranta, del programma cult di Rai Radio Due Decanter e delle fortunata trasmissione Camper che su RAI UNO ha accompagnato la stagione estiva passata.

A teatro benvenuto dalla Città di Sori dell’Assessore del Comune di Sori Luca Pittore e a seguire i saluti del Sindaco Città Metropolitana Marco Bucci portati dal consigliere Franco Senarega.

Si apriranno i lavori con il Vice Presidente Regione Liguria e delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana.

“Fattore Comune, insieme alle DOP e IGP con capofila il Consorzio della Focaccia di Recco con formaggio – precisa Piana – racconta il territorio, la sua storia e la cultura.

Le eccellenze del gusto, quest’anno veicolate anche dagli chef e focacciai associati al Consorzio recchese con ricette live, rendono noto l’enorme portata e le potenzialità della nostra enogastronomia.

Pensiamo che, secondo gli ultimi dati del Consorzio, la produzione stimata di Focaccia di Recco IGP nel 2021 ha contato circa 90.000 porzioni e 70.000 kg, dati che verranno sicuramente superati in questo 2022. Un punto di forza per la Liguria da continuare a valorizzare e sostenere, facendo squadra tra pubblico e privato, proprio come da mission di Fattore Comune”.

A seguire, con Mauro Rosati, direttore generale Fondazione Qualivita, che sostiene il sistema dei Prodotti DOP e IGP come modello di sviluppo economico, i conduttori e Alessandro Piana parleranno nello specifico di marketing territoriale e della sua importanza strategica per il settore agroalimentare.

Sul palco per il Sindaco di Recco Carlo Gandolfo e per il Consorzio la presidente Maura Macchiavello.

Le chiusure istituzionali a Gian Marco Centinaio Vice Presidente del Senato della Repubblica Italiana e Alessandro Piana vice Presidente Regione Liguria.

“Fattore Comune – spiega il sindaco di Recco Carlo Gandolfo – ogni anno è una nuova occasione di confronto e approfondimento culturale, attraverso le storie e le tradizioni di tanti prodotti agroalimentari italiani. Un’importante opportunità per promuovere la Focaccia di Recco che non è solo eccellenza del nostro territorio ma ne rappresenta anche la sua identificazione. I numerosi media, food blogger e personaggi d’opinione sabato 12 novembre, a Recco, dopo un breve tour culturale e turistico della città seguiranno una proiezione realizzata attraverso testimonianze fotografiche dalle origini di Recco fino alle devastazioni della seconda guerra mondiale e ai successi di oggi”.

Alla sera dalle ore 20,00 (esclusivamente ad invito) a Recco in uno dei ristoranti consorziati, l’atteso momento delle degustazioni.

Grandi banchi d’assaggio con degustazioni guidate dei prodotti DOP IGP presenti. NOVITÀ di quest’anno, data la particolarità dei prodotti presenti, gli chef dei ristoranti Alfredo, Da Lino, Da Ö Vittorio, Manuelina, Vitturin, Focacceria Tossini di Recco e Revello di Camogli eseguiranno dal vivo ricette ad essi dedicate e loro specialità.

I prodotti protetti dai marchi di tutela DOP o IGP di Fattore Comune 2022 sono

Robiola di Roccaverano DOP – La Robiola di Roccaverano DOP è un formaggio a pasta morbida prodotto con latte crudo intero di capra in purezza, oppure in misura minima del 50% con aggiunta, in rapporto variabile, di latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura massima del 50%. Il latte deve essere ottenuto da capre di razza Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, da pecore di razza Pecora delle Langhe e da bovine di razza Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci. Si distingue come Fresca oppure Affinata o Stagionata. Sul palco per il Comune di Roccaverano il Sindaco Fabio Vergellato e per il Consorzio Giovanni Solerio.

Salumi DOP Piacentini – Solo i salumifici ubicati nella Provincia di Piacenza e riconosciuti dal sistema di controllo possono produrre i salumi piacentini D.O.P. e quindi possono utilizzare la denominazione per: Coppa piacentina DOP, Pancetta piacentina DOP e Salame piacentino DOP. Unico caso a vantare ben tre D.O.P. Sul palco il Presidente del Consorzio Antonio Grossetti e l’Assessore al Commercio del Comune di Piacenza Simone Fornasari.

Il Peperone di Pontecorvo DOP – Il Peperone di Pontecorvo DOP è un ortaggio a frutto, allo stato fresco, ottenuto dalla coltivazione dell’ecotipo locale Cornetto di Pontecorvo della specie Capsicum annum L. La zona di produzione del Peperone di Pontecorvo DOP ricade nell’intero territorio del comune di Pontecorvo e in parte dei comuni di Esperia, S. Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Villa S. Lucia, Piedimonte S. Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca e S. Giovanni Incarico in provincia di Frosinone, nel Lazio. Sul palco l’Assessore del Comune di Pontecorvo Katiuscia Mulattieri e per il Consorzio il produttore Claudio Natoni.

Il Crudo di Cuneo DOP – E’ un prodotto di salumeria, crudo e stagionato, ottenuto dalla lavorazione di cosce fresche di suini appartenenti alle razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana, iscritti al Libro Genealogico Italiano o a Libri Genealogici esteri riconosciuti dal Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante, in purezza o di loro incroci o ibridi. Sul palco per il Consorzio il Presidente Chiara Astesana e il direttore Giovanni Battista Testa.

Brachetto d’Acqui DOCG – Il Brachetto d’Acqui DOP o Acqui DOP comprende le seguenti tipologie di vino: Rosso, Spumante e Passito. La zona di produzione del Brachetto d’Acqui DOP o Acqui DOP comprende il territorio di 26 comuni nell’Alto Monferrato appartenenti alle province di Asti e Alessandria. Sul Palco per il Consorzio il Presidente Paolo Riccagno e per il Comune di Acqui il consigliere Fabrizio Baldizzone.

Radicchio di Chioggia IGP – Il Radicchio di Chioggia IGP è un ortaggio a foglia allo stato fresco appartenente alla famiglia delle Asteracee specie Cichorium intybus L., varietà Silvestre, prodotto nelle tipologie Precoce e Tardivo. La zona di produzione del Radicchio di Chioggia IGP comprende il territorio dei comuni di Chioggia e di Rosolina per la tipologia Precoce; dei comuni di Chioggia, Cona, Cavarzere, Codevigo, Correzzola, Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro e Loreo per la tipologia Tardiva, tutti situati in Veneto. Sul palco per il Consorzio il Presidente Giuseppe Boscolo Palo e Umberto Tiozzo Ufficio stampa.

Basilico Genovese DOP – Il Basilico Genovese D.O.P. è l’ingrediente che consacra la tipicità e il successo del pesto. Il Basilico Genovese è la coltura tipica della Liguria, quel terreno naturale situato lungo il versante a mare della Liguria al di qua dello spartiacque appenninico. Un arco di terra sospeso tra mare e monti che dona al basilico genovese quei colori, profumi ed aromi unici al mondo. La composizione in oli essenziali del basilico coltivato qui è diversa rispetto a tutte le altre zone del mondo. Sul palco per il Comune di Genova l’Assessore al Marketing Territoriale Francesca Corso e per il Consorzio il Direttore Giovanni Bottino.

La Focaccia di Recco col formaggio IGP – Prodotto da forno ottenuto dalla lavorazione di un impasto a base di farina di grano tenero, olio extravergine di oliva, acqua, sale, non lievitato e lavorato in due sottilissime sfoglie, farcite con formaggio fresco a pasta molle di latte vaccino fresco pastorizzato. La zona di produzione della Focaccia di Recco col Formaggio IGP ricade nei comuni di Recco, Sori, Camogli e Avegno, in provincia di Genova, nella regione Liguria.

Fra i banchi di assaggio di Fattore Comune 2022, oltre ai prodotti presentati nel pomeriggio, come sempre anche il Consorzio per la tutela dell’ Olio Extravergine d’Oliva D.O.P. Riviera Ligure, denominazione deve essere accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: Riviera dei Fiori, Riviera del Ponente Savonese, Riviera di Levante. Le menzioni si differenziano per l’area di produzione e per la diversa percentuale negli oliveti delle specifiche varietà di olivo. L’olio DOP Riviera ligure è pregiato, delicato e leggermente fruttato, dolce con sensazioni di amaro e piccante con sentori di mandorla, carciofo, mela ed erbe selvatiche, un vero tesoro regionale da scoprire. E anche l’Enoteca Regionale della Liguria che è costantemente impegnata nella valorizzazione dei vini regionali con particolare riferimento a quelli di denominazione di origine. Pigato, Vermentino, Ormeasco, Rossese di Albenga, Lumassina, Granaccia sono solo alcuni dei nomi di quei vini liguri definiti da Mario Soldati “poesia della terra”.

Il difficile periodo dovuto agli aumenti in tutti i settori sta mettendo a dura prova anche le produzioni DOP e IGP. L’offerta al pubblico diventa sempre più complessa, gli ostacoli da superare impongono nuove strategie con obiettivi raggiungibili e programmazione efficace.

Il mercato impone una produzione sempre più controllata e qualitativa a cui si deve affiancare obbligatoriamente una comunicazione più rapida e completa. Fattore Comune vuole essere un appuntamento annuale in cui i prodotti tutelati dall’Unione Europea si ritrovano: la Liguria ne ospita la realizzazione, facendo di quattro piccoli comuni parte della zona di produzione della Focaccia di Recco col formaggio IGP – Recco, Sori, Camogli e Avegno (GE) – per due giorni la casa delle DOP IGP che rappresentano l’eccellenza del patrimonio gastronomico italiano.