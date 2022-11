Allo Stradanuova arrivano “I comici in piedi”. Appuntamento il 19 novembre alle ore 21 sul palco del teatro di Genova.

Allo Stradanuova arrivano “I comici in piedi”

Nell’ambito della Rassegna New del teatro Stradanuova di Genova il 19 novembre saliranno sul palco di Stradanuova i Comici in piedi, ovvero Pippo Ricciardi, Emanuele Tumolo e Antonio Piazza. Tre nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Parola d’ordine della serata: ridere, ridere e ancora ridere.

“I comici in piedi”

19 novembre 21.00

Descrizione

Nato nel 2016 a Torino, il collettivo è composto da comedian e performer con esperienze formative differenti: chi dal teatro, chi dall’improvvisazione, chi dalla musica. Mettendo tutto ciò a servizio della stand up comedy, i suoi membri hanno creato un proprio stile del tutto personale e inimitabile.

La formazione attuale vede Pippo Riccardi, Antonio Piazza ed Emanuele Tumolo e vanta più di 300 live in giro per l’Italia con l’omonimo format “Comici In Piedi” dove i comici si alternano tra monologhi, sessioni di improvvisazione collettiva con il pubblico e una sfida di battute finale sempre diversa.

Bio

PIPPO RICCIARDI

Comico, autore e improvvisatore.

Attivo come comico dal 2012 e dal 2016 inizia il suo percorso nella stand-up comedy. Ha scritto 3 spettacoli di stand-up e gira con uno spettacolo di improvvisazione intitolato “Pippopoli” ed è uno dei membri del podcast “Improvvisianesimo”. Diplomato presso l’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice, nella quale è rimasto in qualità di docente.

Con la sua “comicità sperimentale” ad oggi Pippo Ricciardi conta circa 100k follower su Instagram e Tik Tok, numeri che fanno di lui uno degli stand up comedian più seguiti del web.

EMANUELE TUMOLO

Emanuele Tumolo inizia il suo percorso artistico durante gli anni dell’università lavorando con diverse compagnie di teatro contemporaneo dove riceve una segnalazione speciali al premio scenario e al premio scintille. attivo nel teatro di strada e nell’improvvisazione teatrale dal 2016 si dedica allo stand Up comedy iniziando ad esibirsi a Torino all’interno del collettivo CoMici in piedi.

Nel 2020 si aggiudica il primo premio per il concorso di monologhi stile stand Up comedy indetto da carrozzeria orfeo, nel 2022 debutta con il suo secondo spettacolo un “un ragazzo d’oro” al mulino di Amleto di Rimini.

ANTONIO PIAZZA

Palermitano, una laurea magistrale in ingegneria e un passato nella musica ska come cantante dei Sottocosto, dal 2015 a Torino dove studia comicità presso l’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice con Domenico Lannutti, per poi esibirsi costantemente nei migliori comedy club italiani.

Nel 2017 fonda l’associazione di produzione teatrale Torino Comedy Lounge. Dal 2018 è membro del collettivo Comici In Piedi.

Ha scritto due monologhi di stand up comedy “La vivo male” (2019) e “Keanu Reeves” (2022) e aperto per gli spettacoli di: Luca Ravenna, Michela Giraud, Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Saverio Raimondo, Filippo Giardina, Giorgio Montanini, Pietro Sparacino e Daniele Fabbri.

Prezzi biglietti Rassegna Collettive da 7 a 13€ + prevendite.

Maggiori info:

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

http://www.teatrostradanuova.it