Al via l’iter di progettazione esecutiva delle Ollandini ad Alassio

Ollandini di Alassio, l’importo dell’appalto è stimato in € 605.789,24, la documentazione di gara dovrà pervenire entro il 10 febbraio p.v. alle ore 12

“Stanno terminando i lavori per la demolizione del vecchio plesso scolastico di Via Gastaldi – le parole del sindaco di Alassio, Marco Melgrati che stamani, sulla sua pagina Facebook ha riportato alcune fotografie dell’avanzamento del cantiere – Le immagini del sito sono l’evidenza di come a breve, in luogo del vecchio edificio, si potrà iniziare a vedere la rinascita della nuova struttura. In questa prospettiva e proprio per dare continuità ai lavori il 7 gennaio scorso, è stato trasmesso, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva della nuova scuola Ollandini”.

Si tratta di una gara europea con procedura aperta telematica per “l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, assistenza al RUP, pratica GSE, assistenza geologica per il secondo lotto dei lavori di demolizione e ricostruzione del polo scolastico di Via Gastaldi, ovvero la costruzione dell’edificio scolastico”.L’importo dell’appalto è stimato in € 605.789,24 oltre I.V.A. e oneri previdenziali, comprensivo di spese.

Trattandosi di procedura gestita in forma interamente telematica, gli operatori economici interessati devono presentare l’offerta collegandosi al seguente link: https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, ottenendo così le credenziali di accesso e inviare tutta la documentazione indicata, firmata digitalmente.

La documentazione di gara dovrà pervenire tramite la piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dal Comune di Alassio tramite il proprio sito entro il 10 febbraio p.v. alle ore 12