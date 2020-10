Al via ieri le audizioni di Area Sanremo 2020

Ieri, nel rispetto delle norme, via alle audizioni per l’ambito concorso Area Sanremo TIM 2020. Oggi nuovo appuntamento fino alle 20.30 al Palafiori di Sanremo.

Hanno preso il via, tra l’emozione e la tensione che caratterizzano ogni appuntamento importante della propria carriera, le audizioni del primo centinaio di concorrenti di Area Sanremo TIM 2020. Anche quest’anno il gigante delle telecomunicazioni ha permesso, grazie al suo intervento, di garantire la gratuità della partecipazione al concorso, coprendo le spese d’iscrizione.

Cantanti, duo e gruppi si sono presentati oggi al Palafiori di Sanremo, davanti alla Commissione di Valutazione – composta da Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max (commissario supplente, Maurilio Giordana) – che il 21 e 22 novembre, al termine delle audizioni, decreterà gli 8 che accederanno alla serata “Ama Sanremo” del 17 dicembre su RAI UNO. La Commissione RAI, in questa occasione, sceglierà i 2 concorrenti che accederanno alle Nuove Proposte del Festival 2021.

Anche il ponente ligure è rappresentato in questo fine settimana: sono infatti 6 i partecipanti provenienti dalla provincia di Imperia (Ventimiglia, Sanremo ed Imperia) e 5 da quella di Savona (Noli, Savona e Cairo Montenotte).

“L’aver superato abbondantemente i 400 iscritti in una situazione di questo tipo, con le restrizioni degli ultimi giorni ed i problemi legati agli spostamenti fra regioni anche decisamente lontane dalla nostra, è un risultato davvero soddisfacente. – Afferma Livio Emanueli, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo (cui fa capo Area Sanremo TIM) – L’organizzazione sta facendo, e continuerà a fare, tutto il possibile per garantire la sicurezza a tutti coloro che varcano la soglia del Palafiori e vi si trattengono non più di un’ora, fra attesa, audizione con la Commissione ed esecuzione della “Cover” davanti alle telecamere. Anche i ragazzi hanno espresso soddisfazione per essere riusciti ad avere questa possibilità che, ultimamente, sembrava sempre più lontana: e questo ci fa davvero piacere”.

L’accoglienza degli iscritti e le audizioni a porte chiuse proseguiranno al Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo – ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid emanate dalla Presidenza del Consiglio – anche oggi dalle ore 9.30 alle ore 20.30.