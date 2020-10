Il Museo del Mare a Varazze chiude temporaneamente

Chiusura temporanea Museo del Mare di Varazze dal 24 ottobre al 13 novembre 2020 a seguito del DPCM del 18 ottobre.

Il Direttivo dell’Associazione “Amici Museo del Mare” di Varazze, a seguito DPCM del 18 ottobre 2020, ha deciso la chiusura della sala espositiva permanente, ubicata nella darsena del porto turistico Marina di Varazze, in via dei Tornitori n.9, dal 24 ottobre al 13 novembre 2020.

“Nel periodo di chiusura – ha dichiarato il presidente Lorenzo Bolla – verrà effettuata 1’annuale manutenzione del locale, delle attrezzature e dei modelli esposti. L’apertura al pubblico della sala espositiva, sempre più visitata ed apprezzata da turisti e varazzini, riprenderà regolarmente da sabato 14 novembre 2020.”

Aperture straordinarie durante feste e ricorrenze, saranno di volta in volta comunicate con volantini e tramite comunicati stampa. Previste aperture straordinarie per gruppi e scuole con prenotazione tramite e-mail a: museonavalevarazze@libero.it

Il Museo del Mare, irrinunciabile e magnifica realtà per la città di Varazze, rappresenta un’esperienza unica per i partecipanti all’Associazione che, con il loro costante impegno, si occupano di ogni necessità, fin nei minimi particolari, per renderla possibile, consentendo così non solo alla locale comunità e turisti, ma soprattutto agli alunni delle scuole, compreso quelle di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, di poter ammirare i tanti modelli di imbarcazioni ed attrezzature in esso contenute.

Ma l’impegno di questi operosi e preparati volontari continua e si concretizza anche fuori della sala espositiva, con l’organizzazione di mostre e laboratori a tema, come la mostra “Dal legno alla vetroresina”, che ha svelato ai visitatori i segreti di un’antica e locale tradizione, per citarne solo una delle tante loro iniziative negli anni intraprese e realizzate.

A tutti loro il più sentito ringraziamento dall’intera comunità varazzina e dei tanti visitatori, provenienti da varie regioni d’Italia e anche dall’estero.