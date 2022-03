Al Teatro Govi uno spettacolo sui Genesis, “The Watch plays Genesis – A Prog Journey 1970-76” il 25 marzo a Genova.

Al Teatro Govi uno spettacolo sui Genesis a Bolzaneto

Graditissimo ritorno al Teatro Govi!

Venerdì 25 marzo alle ore 21 The Watch tornano a Bolzaneto in occasione del tour Europeo 2022 con lo spettacolo denominato “The Watch plays Genesis – A Prog Journey 1970-76” che ripropone i brani più significativi della band inglese dall’album Trespass 1970 ad A Trick of the Tail 1976.

Il modo di interpretare la musica dei Genesis ha suscitato enorme interesse da parte di tutti i fans sia The Watch che Genesis, portando la band di anno in anno in tour sempre più articolati in tutta Europa, UK, USA e Canada.

Le ultime tournee hanno visto la band esibirsi sui palchi dei più importanti teatri d’Europa e Regno Unito oltre ad aver partecipato ai maggiori festival come quello di Goteborg SWE (Slottsskogen Festival), Pistoia Blues Festival, al Rosfest (Rochester USA) e molti altri.

Dovrete solo ascoltare The Watch: la voce, l’abilità di esecuzione, l’affiatamento musicale e la loro strumentazione vi faranno tornare indietro come una macchina del tempo, ai primi anni Settanta!

Lo stesso chitarrista dei Genesis, Steve Hackett che è anche stato ospite alla chitarra sull’ultimo disco The Watch, ha dichiarato: “The Watch is a band of very talented people and I recommend them.”

Paul Whitehead (Genesis graphic artist): “The band who remind me most of the Genesis magic.”

UK Prog Newsletter: “What’s unique here are the vocals, so very similar to those of a young Peter Gabriel”.

Il Teatro Rina e Gilberto Govi si trova in via P.Pastorino 23r a Genova Bolzaneto

Biglietti 22 euro disponibili sul sito www.teatrogovi.com

Info e prenotazioni

Tel. 010 740 4707

E-mail biglietteria@teatrogovi.it

Orari di biglietteria:

c/o la sede di Bolzaneto: Via P.Pastorino 23 r il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

c/o la sede YeaWea Musical & Dance Academy in via Urbano Rela 7R a Sampierdarena, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 21