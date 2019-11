Al Teatro della Corte Homo Ridens – Teatro in pausa pranzo

Nel foyer del Teatro della Corte, due appuntamenti di Homo Ridens – Teatro in pausa pranzo, previsti nei giorni 21 e 24 ottobre, come da comunicato in calce del 19 ottobre, ed in seguito annullati a causa dell’allerta meteo, vengono recuperati nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 novembre, a partire dalle ore 13.15.

Luca Cicolella e Igor Chierici sono i protagonisti di un reading, accompagnato dal pianoforte, delle pagine più divertenti e coinvolgenti delle Cosmicomiche di Italo Calvino: una pausa pranzo ironica, comprensiva di un panino farcito, in aggiunta dei soliti ingredienti, di immaginazione e risate.

Da lunedì 21 ottobre inizia Homo ridens, la rassegna del Teatro in pausa pranzo.

Ingresso € 3 – Ingresso + lunchbox (panino a scelta + acqua) € 6.

Tre settimane di letture sceniche, una per mese, distribuite tra ottobre, novembre, dicembre, che esplorano con la leggerezza di un gioco l’opera di tre grandi autori italiani – Italo Calvino, Paolo Villaggio e Umberto Eco – affidate rispettivamente ai registi Luca Cicolella, Marco Taddei e Fiorenza Pieri.

Attraverso le Cosmicomiche di Calvino, le farse tragiche del ragionier Fantozzi o le parodie letterarie e i mondi alla rovescia di Eco si disegna una mappa del nostro mondo, in bilico tra ragionevolezza, catastrofe, immaginazione e ironia. Tre autori diversi per linguaggi e forme del narrare, tre voci fortemente emblematiche di ciò che il Comico in letteratura può indagare e regalare.

La rassegna è a cura di Giorgio Gallione.

Eli/P