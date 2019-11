Corso su protagonismo delle donne in luoghi decisionali

Sabato 9 novembre inizierà il corso Forme di governo e logiche decisionali femminili nella storia e nel presente

La prestigiosa sede della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma ospiterà il corso promosso dalla Fondazione Alta Scuola Donne di governo con la direzione scientifica di Annarosa Buttarelli. L’idea dell’iniziativa nasce per sostenere il protagonismo femminile nei vari luoghi decisionali della vita pubblica e nel mondo del lavoro e per la necessita’ di informare e di formare, donne e uomini insieme, dell’esistenza di una genealogia femminile di pensiero e di pratiche differenti da quelle che conosciamo abitualmente. Per l’accesso diffuso all’iniziativa, sono state predisposte 10 borse di studio a copertura dell’intero costo del corso. Il bando per accedere alla borsa di studio scadra’ il 6 novembre 2019. Saranno presenti 13 docenti da tutta Italia, dei piu’ importanti contesti pubblici, privati e accademici per garantire il miglior livello possibile.