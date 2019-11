Allerta meteo gialla prolungata fino alle 18 di domani. Nel Levante diventa arancione

Alle 13 di oggi i responsabili di Arpal hanno comunicato la modifica dell’allerta meteo sulla Liguria, secondo le seguenti modalità.

ZONE A e D (PONENTE): ALLERTA GIALLA PER I PICCOLI E MEDI BACINI FINO ALLE 18 DI DOMANI.

ZONA B (SETTORE CENTRALE): ALLERTA GIALLA FINO ALLE 18 DI DOMANI.

ZONE C – E (LEVANTE ED ENTROTERRA): ALLERTA GIALLA PER TUTTI I BACINI FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI. POI, PER I PICCOLI E MEDI BACINI ARANCIONE FINO ALLE 15 DI DOMANI E GIALLA FINO ALLE 18 DI DOMANI. PER I GRANDI BACINI GIALLA FINO ALLE 8 DI DOMANI, POI ARANCIONE FINO ALLE 20 DI DOMANI.

Ecco la suddivisione in zone del territorio regionale.

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Di seguito le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

Oggi: umidi flussi meridionali favoriscono precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sul Centro Levante della regione. Previsti quantitativi significativi su C, E. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su B, C, E. Venti in rinforzo da Sud-Est su C con raffiche fino 50 km/h sui rilievi e capi esposti.

Domani: già dalla notte il passaggio di un nuovo fronte perturbato determina piogge di intensità moderata su B, C, E e quantitativi significativi su A, B, E, elevati su C. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su C, E, forti o organizzati su A, B, D. Venti forti da Sud-Ovest su A, C, E con raffiche fino 60-70 km/h. In serata possibili raffiche fino 50-60 km/h da Nord-Ovest su B, D e parte orientale di A. Mare in aumento fino agitato dal mattino per onda da Sud-Ovest con mareggiata di Libeccio lungo le coste esposte di A, B, C.

LUNEDI’ 4: nuovo peggioramento tra il pomeriggio e la sera con le prime piogge anche a carattere di rovescio e quantitativi significativi su C. Venti forti da Sud, Sud-Ovest su tutte le zone con possibili raffiche fino a burrasca (60-70 km/h), in particolare sui capi esposti e sui crinali. Mare in aumento fino a molto agitato su B, C con mareggiata intensa di Libeccio (periodo 9-10 sec), agitato su A con mareggiata di Libeccio.

Tra la notte scorsa e la mattinata odierna precipitazioni diffuse hanno interessato il territorio regionale, con intensità debole o localmente moderata nello spezzino. La componente temporalesca è rimasta confinata in mare per l’ingresso di correnti settentrionali sul Centro Ponente. Fino alle 12.30 si sono registrate cumulate orarie massime di 17.4 a Portovenere (dalla mezzanotte 40.8 millimetri) e 14.8 alla Spezia Fabiano (dalla mezzanotte 41.6 millimetri. Sempre da mezzanotte 37.4 millimetri a La Spezia città, 34.4 a Pitelli).