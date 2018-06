Al Priamar di Savona inaugura il progetto P.articelle

Questa mattina è stato presentato in una celletta del Palazzo della Sibilla del Priamar il progetto del gruppo artigiano “P.articelle: arti nelle celle”, frutto di una collaborazione tra il Comune di Savona e Confartigianato Savona, per la promozione e valorizzazione degli spazi espositivi dedicati.

“P.articelle” è un progetto realizzato in collaborazione con Confartigianato Savona da Vanessa Cavallaro Cristallerie incisore del vetro, Enrico Ghiso falegname e intagliatore del legno, G.G. di Giusy Ghioldi illustratrice e PM Group di Elena Mangialardi studio grafico.

Il coniugare realtà dell’artigianato locale diverse per esperienza, settore, professionalità che, insieme, operano sotto l’obiettivo comune di creare un polo artistico, culturale e turistico è, senza dubbio un punto di forza.

“P.articelle”, infatti, avrà il compito di trasformare la tradizionale visita del Priamar in un’esperienza costruita e disegnata per mezzo dei caratteri dell’artigianato e del saper fare.

Alla natura artistica del progetto, è affiancata l’idea di service turistico, un point dedicato al territorio che possa avvicinare cittadini e turisti al territorio. È previsto uno spazio shop, che avrà il compito di proporre al visitatore anche quelle lavorazioni dell’artigianato locale non presenti a livello insediativo, ma che non possono mancare nel racconto del territorio e della città di Savona.

Poter vedere un artigiano all’opera, vivendo insieme la nascita di un prodotto, non è certamente cosa comune; nelle cellette sarà possibile costruire e personalizzare un gadget che, oltre al suo valore intrinseco, racconterà la storia dell’esperienza.

“Dopo un anno, si raccolgono i frutti di un lungo lavoro portato avanti con e per i cittadini – spiega il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – ‘P.articelle’ è un tassello che va a inserirsi in un progetto di più ampio respiro, che ha come obiettivo il ripristino totale della Fortezza del Priamar, vero e proprio patrimonio cittadino che tornerà al suo antico splendore”.

“P.articelle è il risultato di un lavoro iniziato circa un anno fa in cui gli intenti di rilancio turistico e culturale dell’ amministrazione comunale hanno trovato riscontro nell’ artigianato. La prima fase è stata un lavoro di consultazione e valutazione dell’idea con alcuni stakeholders del mondo dell’artigianato artistico e tradizionale. Successivamente, una volta concretizzate con gli uffici e i funzionari comunali gli spazi e le dinamiche necessarie allo sviluppo di un progetto insediativo sulla fortezza, abbiamo raccolto alcune manifestazioni d’ interesse che, a seguito di una serie di incontri, si sono concretizzate in questo progetto”, spiega Mariano Cerro, Direttore di Confartigianato Savona che continua “Chi verrà al Priamar, nelle cellette troverà vetro artistico, arte pittorica, legno e restauro, grafica, realizzazione di oggetti, gadjet, bijoux e molto altro il tutto declinato in laboratori, workshop e esperienze di personalizzazione tramite il rapporto diretto con gli artigiani.”