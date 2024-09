Al Galata Museo del Mare il workshop ICOM sulla comunicazione museale e gestione della crisi

Un evento di alta formazione per i professionisti del settore museale

Il 12 e 13 settembre 2024, 25 partecipanti provenienti dalla Liguria, dal resto d’Italia e da vari Paesi internazionali prenderanno parte a un workshop formativo presso il Galata Museo del Mare di Genova. Intitolato “Everything in a Museum Communicates – I Musei in tempo di crisi”, il workshop è organizzato dal comitato internazionale ICOM MPR(Marketing and Public Relations) di ICOM, in collaborazione con ICOM Italia e il Coordinamento Regionale Liguria.

Un progetto internazionale dedicato alla comunicazione museale

Dopo questa prima tappa a Genova, il progetto proseguirà con un secondo incontro previsto per dicembre a Tiblisi, in Georgia, in collaborazione con ICOM Georgia. L’iniziativa, promossa anche dal Gruppo di Lavoro nazionale sulla Comunicazione Museale di ICOM Italia e supportata dall’Università di Genova, fa parte di un progetto più ampio che mira a sviluppare strategie innovative di comunicazione per i musei, con particolare attenzione alla gestione delle crisi.

Il commento di Mauro Iguera: l’importanza della comunicazione culturale

Mauro Iguera, Presidente di Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, ha dichiarato: «Siamo onorati di ospitare questo workshop internazionale, che sottolinea l’importanza della comunicazione museale, soprattutto in un Paese come l’Italia, che vanta la più alta concentrazione di patrimonio culturale al mondo. La comunicazione, in questo contesto, è una responsabilità fondamentale e il workshop contribuirà allo sviluppo di nuove strategie per affrontare le sfide attuali, inclusa la gestione delle crisi».

Partecipanti e gruppi di lavoro: un focus sulla collaborazione internazionale

L’iniziativa è sovvenzionata dal ICOM Strategic Allocation Review Committee (SAREC), che sostiene progetti innovativi nel campo museale. Oltre 25 partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro, intitolati ad artisti italiani come Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Il coordinatore del progetto è Luis Marcelo Mendes, giornalista brasiliano esperto di comunicazione museale, che accompagnerà i partecipanti nella creazione di approcci di leadership innovativa e audience engagement.

Il programma del workshop: comunicazione strategica e gestione delle crisi

Il programma, che si svolgerà in inglese per facilitare il dialogo internazionale, prevede una serie di attività partecipative e sessioni di approfondimento sui temi della comunicazione strategica, branding, marketing e audience engagement. Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione della crisi attraverso strategie comunicative efficaci. Giovedì pomeriggio, i partecipanti affronteranno un’esercitazione interattiva, elaborando soluzioni a scenari di crisi ipotetici.

Visite guidate e momenti culturali per i partecipanti

Il workshop sarà arricchito da visite ai Musei del Comune di Genova, tra cui Palazzo Rosso e il Museo di Arte Orientale E. Chiossone, e ai Musei Nazionali di Genova, come Palazzo Spinola e Palazzo Reale. Quest’ultimo ospiterà anche un concerto serale a cura del Voxonus Quartet, offrendo ai partecipanti un’esperienza culturale completa nel cuore di Genova.

Il Programma

All’interno del programma, che si svolge in inglese ed è organizzato per facilitare il dialogo e il confronto tra i professionisti, a una parte iniziale di inquadramento dello scenario e approfondimento delle tematiche seguono attività partecipative sul ruolo e le trasformazioni del museo, con particolare focus su vari aspetti della comunicazione come strategia, branding, marketing, audience engagement, anche attraverso attività di gruppo e project work.

Il tema al centro di questa edizione italiana sarà la modalità di gestione di situazioni di crisi attraverso una strategia di comunicazione efficace: giovedì pomeriggio, infatti, si svolgerà una sessione interattiva in cui i partecipanti saranno invitati a elaborare soluzioni a possibili scenari di crisi e minaccia alla reputazione e alle attività di un museo.

Grazie all’Associazione Promotori Musei del Mare, che ha fortemente voluto il workshop in Italia e ha contribuito a portare a Genova questa iniziativa di livello internazionale nell’ambito degli obiettivi dell’associazione per la valorizzazione del patrimonio culturale marittimo, il workshop si svolgerà nella Sala Coeclerici al quarto piano del Galata Musei del Mare.

Grazie anche al Coordinamento Regionale Liguria di ICOM Italia, in collaborazione con le Istituzioni locali, sono previste inoltre visite di approfondimento presso i Musei del Comune di Genova, Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso e Museo di Arte Orientale E. Chiossone e presso i Musei Nazionali di Genova – Palazzo Spinola e Palazzo Reale, che ospiterà i partecipanti anche al concerto in programma al museo venerdì sera a cura di Voxonus Quartet.