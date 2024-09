Genova, torna la European Mobility Week

Eventi, convegni e sport per la mobilità sostenibile dal 16 al 22 settembre 2024

Urbanistica tattica, mobility management, laboratori, giochi e sport in piazza, Pedibus, pedalate di gruppo e pedonalizzazioni temporanee: queste sono solo alcune delle iniziative della European Mobility Week 2024. Il Comune di Genova, insieme a scuole e associazioni, ha coordinato un ricco calendario di eventi che promuovono una maggiore consapevolezza sui benefici di una mobilità urbana sostenibile.

Una sinergia tra pubblico e privato per una città più verde

L’iniziativa, giunta alla 23ª edizione, è promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare cittadini, enti pubblici e aziende sui vantaggi della mobilità sostenibile. Il tema di quest’anno è “Shared Public Space”, che pone l’accento sull’importanza di un uso condiviso degli spazi pubblici urbani. Il programma include una serie di eventi volti a trasformare lo slogan “Cambia e vai!” in azioni concrete.

Eventi in evidenza durante la European Mobility Week 2024

Tra gli appuntamenti più rilevanti:

Urbanistica Tattica tra mobilità, accessibilità e condivisione degli spazi pubblici (17 settembre): Conferenza con le esperienze di Milano, Bologna e Bergamo e la presentazione del progetto Genova Street Lab .

(17 settembre): Conferenza con le esperienze di Milano, Bologna e Bergamo e la presentazione del progetto . Una giornata su due ruote (19 settembre): Attività di educazione stradale e promozione dell’uso della bicicletta per gli studenti dell’IC Montaldo.

(19 settembre): Attività di educazione stradale e promozione dell’uso della bicicletta per gli studenti dell’IC Montaldo. Convegno “Pedibus per tutti” (20 settembre): Incontro dedicato ai progetti di mobilità sostenibile per le scuole, con il lancio del progetto Nati per Camminare e la nuova edizione del Premio Federica Picasso .

(20 settembre): Incontro dedicato ai progetti di mobilità sostenibile per le scuole, con il lancio del progetto e la nuova edizione del . WALKandREAD (20 settembre): Passeggiata didattica nel quartiere Pra’, dove i bambini troveranno QR code che li guideranno in un percorso educativo.

(20 settembre): Passeggiata didattica nel quartiere Pra’, dove i bambini troveranno QR code che li guideranno in un percorso educativo. Caruggiadi (21 settembre): 12 piazze del centro storico si trasformeranno in arene sportive aperte ai cittadini di tutte le età.

Iniziative consolidate e nuovi progetti

Oltre alle novità, tornano alcuni eventi ormai classici, come Cicloriparo (18 settembre), la Giornata nazionale del Bike-to-Work (20 settembre) e Women Bike Ride (22 settembre). L’obiettivo comune è ridurre l’uso dell’auto privata, promuovendo forme di trasporto alternative e condivise per una città più vivibile e sicura.

Un impegno condiviso per una mobilità urbana sostenibile

L’Assessore Matteo Campora, responsabile della Mobilità Integrata, ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con scuole e associazioni per pianificare una mobilità più efficiente e sostenibile. Ha dichiarato: “Crediamo fortemente nella necessità di coinvolgere gli attori territoriali per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza stradale”.

Anche Marta Brusoni, Assessore alle Politiche dell’Istruzione, ha evidenziato il ruolo fondamentale delle scuole: “Insieme, con il Pedibus, stiamo ponendo le basi per un futuro in cui i percorsi casa-scuola saranno coperti con mezzi pubblici, biciclette o a piedi, con benefici per la salute, la socializzazione e la sicurezza dei nostri bambini”.

L’importanza della salute nella mobilità sostenibile



Teresa Concetta Saporita, responsabile della SSD Epidemiologia e Promozione della Salute Asl3, ha illustrato i risultati del progetto Pedibus, che ha coinvolto 984 alunni, 59 genitori e 47 insegnanti. Ha affermato: “Il progetto Pedibus rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa tra istituzioni e famiglie per promuovere uno stile di vita sano fin dalla giovane età”.

Calendario completo degli eventi

Lunedì 16 settembre

Ore 10:00, Giardini Baltimora c/o Talent Garden:

Dalla vision ai progetti: come cambia la mobilità nella città metropolitana di Genova

Esposizione di progetti visitabile durante tutta la settimana, negli orari di apertura del Talent Garden presso i Giardini di Baltimora a Genova. In questa occasione avverrà il lancio della pedalata partecipata Chiavari – Carasco – San Colombano Certenoli, nell’ambito dell’EXPO Fontanabuona e delle valli del Levante. Evento organizzato da Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria e Comune di Genova.

Martedì 17 settembre

9:00-15:00, Genova Blue District (via Del Molo 65r) / Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi (via Garibaldi 9):

Conferenza Urbanistica Tattica: mobilità, accessibilità e condivisione degli spazi pubblici

Esperienze italiane a confronto. Evento organizzato dal Comune di Genova e diverse direzioni. Durante l’evento verrà firmato il Protocollo tra il Comune di Genova e l’Asociación de personas con movilidad reducida nell’ambito del progetto Spot4dis. Inoltre, verrà lanciata un’azione del PRINCE con AMT per promuovere una tariffa agevolata per studenti di età 14-19, incentivando cambiamenti nelle abitudini di mobilità casa-scuola.

Mercoledì 18 settembre

9:30-13:00, Sede Confindustria Genova (via San Vincenzo 2):

Mobility management: Redazione del Piano Spostamento casa-lavoro 2024

Evento formativo organizzato da Ausind S.r.l. – Società di Servizi di Confindustria Genova (corso a pagamento per aziende associate).

17:00-19:00, Vico Chiuso degli Eroi 3:

Cicloriparo: laboratorio gratuito di riparazione biciclette

Evento organizzato da Cicloriparo-FIAB Genova.

Giovedì 19 settembre

09:00-12:00, Piazzale Paul Valery:

RiprendiAMOci il piazzale (seconda edizione)

Evento a cura dell’IC Montaldo con Athle team per la pedonalizzazione temporanea di piazzale Paul Valery. Attività di animazione per gli alunni della scuola primaria Anna Frank.

09:00-12:00, Giardini Cavagnaro (Staglieno):

Una giornata su due ruote

Evento organizzato da IC Montaldo e Asd Ciclistica Marassi Genova per promuovere l’uso della bicicletta, risciò e attività di educazione stradale per alunni delle scuole primarie e secondarie.

17:30-19:30, Piazza Matteotti:

Abbonamento al trasporto pubblico: la scelta giusta per un futuro sostenibile

Evento dedicato agli abbonati del trasporto pubblico organizzato da Assoutenti Liguria ODV con la partecipazione di varie istituzioni e organizzazioni. Aperitivo, lotteria e premiazioni per i partecipanti.

21:00-23:00, ritrovo in Piazza De Ferrari:

Caccia alla pista: gioco a squadre in bicicletta esplorando la città

Venerdì 20 settembre

9:00-12:00, Pra’:

WALKandREAD

Passeggiata organizzata dall’IC Pra’ per scoprire le casette del Bookcrossing, con attività di lettura durante il percorso.

07:30-19:00, Largo Pertini:

Giornata Nazionale del “bike to work”

FIAB Genova premia i ciclisti urbani con gadget e distribuzione di materiali informativi e manuali del ciclista urbano. Promozioni per abbonamenti al Bike Sharing.

07:45-08:15, Cornigliano:

Pedibus a Cornigliano: ripartenza del Pedibus dell’IC Cornigliano.

09:00-12:00, Largo San Francesco da Paola e parchi del quartiere:

Lo spazio che vogliaAMO: laboratori per sensibilizzare sulla mobilità sostenibile e rigenerazione degli spazi scolastici.

09:00-12:30, Piazzale Villa Centurione-Doria / Piazza Bonavino:

Camminare… migliora la salute e fa (ri)scoprire gli spazi pubblici!

Passeggiata per conoscere gli spazi pubblici curati dai volontari, con un incontro sulla nutrizione.

10:00-22:00, Via dei Giustiniani e Piazza Ferretto:

Mettiamoci in Molo-PedoniaMolo: laboratori, mostre e passeggiate per riscoprire gli spazi pubblici del quartiere.

15:00, Sala Luzzati – Biblioteca De Amicis (Magazzini del Cotone):

Pedibus per tutti: scoperta dei progetti di mobilità sostenibile dedicati alle scuole, con focus su “Nati per camminare” e il Premio Federica Picasso.

Sabato 21 settembre

10:30-21:00, Via Carlo Rolando e Via Anzani:

2° Roland Sport: attività sportive per bambini e ragazzi, promosse dal Civ Il Rolandone e Municipio II Centro Ovest.

10:00-18:30, 12 piazze del Centro storico:

Caruggiadi: eventi sportivi nelle piazze per promuovere l’aggregazione sociale.

15:00-20:00, Piazza Paolo Da Novi:

Park(ing) Day Genova: stalli di parcheggio convertiti in spazi sociali, con laboratori, yoga e urbanismo tattico per il World Car Free Day.

Domenica 22 settembre

15:30, ritrovo Piazza De Ferrari e arrivo Piazza Caricamento:

Women Bike Ride Genova 2024: pedalata non competitiva per promuovere la parità di genere e il diritto delle donne di utilizzare la bicicletta.

Domenica 29 settembre

18:00-20:00, Giardini Luzzati:

Bottecchia, l’ultima pedalata: proiezione del documentario su Ottavio Bottecchia, il primo ciclista italiano a vincere il Tour de France.