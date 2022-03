Al biker francese Sarrou ed alla svizzera Frei la Coppa Città di Albenga

150 campioni in gara ieri nella tappa ingauna della Italia Bile Cup. Oggi in gara le categorie giovanili e gli amatori

SAVONA. 13 MARZ. Rivince ad Albenga il campione francese Jourdan Sarrou ed il suo connazionale Adrien Boichis sale sul terzo gradino del podio. In campo femminile doppietta svizzera con Sina Frei che precede l’ altra rosso crociata Alessandra Keller. A salvare l’ onore degli azzurri ci pensano Gerhard Kerschbaumer ed Eva Lechner rispettivamente secondo e terza.

Gara appassionante ieri sia fra i maschi che fra le femmine: più combattuta la prova in campo maschile, mentre si è decisa subito in campo femminile con le svizzere a dettare il ritmo. Al via c’era il meglio delle ruote grasse a livello europeo: cento i concorrenti nella gara maschile e cinquanta in quella femminile.

Nelle prove riservate agli junior successo per Marco Betteo (Scott) che ha preceduto di 15” Nicolas Milesi (Cicl.Trevigliese) e di 33” il vincitore della tappa di Verona Pietro Mattio (Vigor Cycling), mentre tra le pari età è arrivata la rivincita della campionessa italiana di ciclocross Sophie Auer (Junior Sudtirol), terza nella tappa inaugurale e che ha sconfitto chi l’aveva preceduta, Valentina Corvi (Trinx) a 30” e Lucrezia Braida (Rudy Project) a 1’32”.

La Coppa Città di Albenga- Campochiesa, che è divenuta in pochi anni una classica internazionale del settore, ha visto in gara oggi i grandi campioni della specialità, mentre oggi proseguirà con le gare delle categorie giovanili e degli amatori. Ad organizzare l’evento è la società ciclistica laiguegliese UCLA 1991, in collaborazione con il Comune di Albenga, la Regione Liguria, l’ Outdoor Albenga, l’ IBC International, l’UCI MTB e la FCI. A sostenere la manifestazione ciclistica ed a sponsorizzarla sono fra gli altri UMDC foto, Fonzi e Bike, Baseco.it, DERC performance, Mavic, Hotel Solemare, QuiLaigueglia slow holidays, La Pineta parco vacanze, Hotel Ristorante Maria Nella ed Agriturismo Fratelli Oddone Bardineto.

Questo l’ ordine d’arrivo.

Coppa Città di Albenga. Italia Bike Cup: 1) Jourdan Sarrou (Francia) in 1 ora 29′ 24”; 2) Gerhard Kerschbaumer (ITA) a 7”; 3) Adrien Boichis (Francia) a 11”; 4) Leandre Bouchard (Canada) a 11”; 5) Filippo Colombo (Svizzera) a 40”; 6) Juri Zanotti (Italia) a 47”; 7) Mario Bair (Austria) a 1’01”; 8) Antoine Philipp (Francia) a 1’02”; 9) Bjorn Riley (Stati Uniti) a 1’36”; 10) Julien Trarieux (Francia) a 2’01”.

Femminile: 1) Sina Frei (Svizzera) in 1 ora 12’58”; 2) Alessandra Keller (id) a 1”; 3) Eva Lechner (Italia) a 57”; 4) Giorgia Marchet (id) a 2’08”; 5) Jana Czeczinkarova (Repubblica Ceca) a 2’47”; 6) Letizia Marzani (Italia) a 3’04”; 7) Janika Loiv (Estonia) a 3’36”; 8) Chiara Teocchi (Italia) a 4’15”; 9) Tamara Wiedmann (Austria) a 4’27”; 10) Noemi Plankensteiner (Itala) a 4’53”.

CLAUDIO ALMANZI