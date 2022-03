Pallanuoto, Coppa Italia Maschile: ancora Recco-Brescia la finale

Restano solo le migliori. Pro Recco-AN Brescia sarà per la decima volta consecutiva la finale della Coppa Italia Unipolsai di pallanuoto giunta alla 30esima edizione. Precedenti a favore dei campioni d’Europa che conducono 9-1: l’ultima vittoria dei lombardi, l’unica, risale a Napoli 2012.

Alle piscine di Albaro, domenica intitolate al compianto coach Marco Paganuzzi, la Pro Recco batte 11-7 la RN Savona diventando la prima finalista. Ivovic e Cannella (triplette) trascinano i compagni che puntano alla quindicesima coccarda. L’altra semifinale AN Brescia-Telimar Palermo è meno combattuta e termina 11-4 per i campioni d’Italia. Partita condizionata anche dalla stanchezza accumulata dai siciliani che hanno eliminato ai rigori il Genova Iren Quinto nel quarto di tarda serata. L’AN Brescia piazza subito un parziale di 7-0 che non ammette repliche. La prima rete di Fabiano (bis) per i palermitani arriva dopo 19’30” di gioco.

Domenica la finale per il terzo posto sarà RN Savona-Telimar Palermo alle 14:00