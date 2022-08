Ad Arnasco visita ai vigneti ed uliveti della Pomona

SAVONA. 28 AGOS. In una splendida valletta, nei pressi della Chiesa Protoromanica di San Dalmazzo, ad Arveglio, abbiamo visitato l’Azienda Agricola Pomona. I vigneti si trovano a pochi chilometri dal mare, al confine fra i Comuni di Villanova d’ Albenga ed Arnasco, in uno splendido paesaggio naturale tra il mare e i primi contrafforti montagnosi. Anche l’uliveto è in posizione ideale per sfruttare i benefici provenienti dal mare e la frescura della montagna. In somma si tratta di un luogo davvero splendido.

“Curiamo vigna ed uliveto – ci ha spiegato la giovane imprenditrice Silvia Mantello, a nome di tutti i famigliari- con grande passione e dedizione in un luogo unico. In questa avventura è impegnata tutta la famiglia che per tradizione, è sempre stata legata alla passione per la terra ed alla cura per l’ambiente”.

Ed i prodotti della “Pomona” sono davvero di alto livello: non solo olio d’oliva e vino, ma anche varie specialità legate alla lavorazione delle olive e dei prodotti agricoli vanto delle Piana ingauna. “L’olio Extra Vergine di Olive Taggiasche – commenta Lorenzo Mantello -è la nostra principale produzione. Piccoli volumi per un’elevata qualità, nel rispetto sia della tradizione, sia delle norme moderne di produzione e conservazione. L’uliveto della nostra azienda è situato ad un’altitudine di 100 metri s.l.m, su terreno inerbito, in pendenza, disposto a terrazze rivolte verso sud in una zona priva di insediamenti industriali e circondata da boschi a vegetazione spontanea. Ideale per ottenere un buon prodotto”.

Anche i vini (Vino Rossese DOC e Vermentino DOC) sono di ottima qualità ed i giovani dell’Azienda, partecipando a tutte le più importanti fiere del Nord e Centro Italia, li portano in giro, insieme agli altri loro prodotti, per farli conoscere ad un più vasto pubblico rispetto al comprensorio ingauno, dove già le loro specialità sono molto apprezzate. Per visitare l’ uliveto e la vigna, per avere maggiori informazioni sui prodotti ed eventualmente acquistarli è possibile farlo visitando la pagina FB Azienda Agricola Pomona, oppure il sito http://www.aziendaagricolapomona.com/ o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@aziendaagricolapomona.com

CLAUDIO ALMANZI